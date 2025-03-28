https://ria.ru/20250328/myanma-2007865719.html

В Мьянме произошло сильное землетрясение

В Мьянме произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 28.03.2025

В Мьянме произошло сильное землетрясение

В Мьянме произошло сильное землетрясение, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T09:42:00+03:00

2025-03-28T09:42:00+03:00

2025-03-28T11:29:00+03:00

в мире

мьянма

нейпьидо

янгон (город)

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ДЖАКАРТА/БАНГКОК, 28 мар — РИА Новости. В Мьянме произошло сильное землетрясение, сообщили РИА Новости очевидцы."В Нейпьидо ощущается очень сильная тряска", — сказал Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской ассоциации дружбы с Россией.Жители Янгона рассказали агентству, что также почувствовали сильные толчки.Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, землетрясение ощущалось даже в Бангкоке. В городе есть разрушения, мэрия объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.По информации Геологической службы США, землетрясение произошло в 12 километрах от города Сагайн, очаг залегал на глубине десяти километров. Магнитуда составила 7,7. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.Информации о жертвах пока не поступало.

https://ria.ru/20250325/zemletryasenie-2007192930.html

мьянма

нейпьидо

янгон (город)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мьянма, нейпьидо, янгон (город)