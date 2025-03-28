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В Мьянме произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 28.03.2025
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09:42 28.03.2025 (обновлено: 11:29 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/myanma-2007865719.html
В Мьянме произошло сильное землетрясение
В Мьянме произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 28.03.2025
В Мьянме произошло сильное землетрясение
В Мьянме произошло сильное землетрясение, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T09:42:00+03:00
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в мире
мьянма
нейпьидо
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ДЖАКАРТА/БАНГКОК, 28 мар — РИА Новости. В Мьянме произошло сильное землетрясение, сообщили РИА Новости очевидцы.&quot;В Нейпьидо ощущается очень сильная тряска&quot;, — сказал Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской ассоциации дружбы с Россией.Жители Янгона рассказали агентству, что также почувствовали сильные толчки.Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, землетрясение ощущалось даже в Бангкоке. В городе есть разрушения, мэрия объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.По информации Геологической службы США, землетрясение произошло в 12 километрах от города Сагайн, очаг залегал на глубине десяти километров. Магнитуда составила 7,7. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.Информации о жертвах пока не поступало.
https://ria.ru/20250325/zemletryasenie-2007192930.html
мьянма
нейпьидо
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в мире, мьянма, нейпьидо, янгон (город)
В мире, Мьянма, Нейпьидо, Янгон (город)
В Мьянме произошло сильное землетрясение

В Мьянме произошло землетрясение, толчки ощущаются в Нейпьидо, Янгоне и Бангкоке

© Фото : соцсетиПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : соцсети
Последствия землетрясения в Мьянме
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ДЖАКАРТА/БАНГКОК, 28 мар — РИА Новости. В Мьянме произошло сильное землетрясение, сообщили РИА Новости очевидцы.
«

Нейпьидо ощущается очень сильная тряска", — сказал Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской ассоциации дружбы с Россией.

© Фото : соцсетиПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : соцсети
Последствия землетрясения в Мьянме
Жители Янгона рассказали агентству, что также почувствовали сильные толчки.
Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, землетрясение ощущалось даже в Бангкоке. В городе есть разрушения, мэрия объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.
По информации Геологической службы США, землетрясение произошло в 12 километрах от города Сагайн, очаг залегал на глубине десяти километров. Магнитуда составила 7,7. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Информации о жертвах пока не поступало.
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В миреМьянмаНейпьидоЯнгон (город)
 
 
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