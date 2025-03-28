В Мьянме произошло сильное землетрясение
В Мьянме произошло землетрясение, толчки ощущаются в Нейпьидо, Янгоне и Бангкоке
© Фото : соцсетиПоследствия землетрясения в Мьянме
© Фото : соцсети
Последствия землетрясения в Мьянме
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ДЖАКАРТА/БАНГКОК, 28 мар — РИА Новости. В Мьянме произошло сильное землетрясение, сообщили РИА Новости очевидцы.
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"В Нейпьидо ощущается очень сильная тряска", — сказал Мое Хтет, ответственный секретарь Мьянманской ассоциации дружбы с Россией.
© Фото : соцсетиПоследствия землетрясения в Мьянме
© Фото : соцсети
Последствия землетрясения в Мьянме
Жители Янгона рассказали агентству, что также почувствовали сильные толчки.
Кроме того, как передает корреспондент РИА Новости, землетрясение ощущалось даже в Бангкоке. В городе есть разрушения, мэрия объявила эвакуацию высотных зданий и закрыла подземное и наземное метро.
По информации Геологической службы США, землетрясение произошло в 12 километрах от города Сагайн, очаг залегал на глубине десяти километров. Магнитуда составила 7,7. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
Информации о жертвах пока не поступало.
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