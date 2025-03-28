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В Москве к летнему сезону очистят 270 прудов - РИА Новости, 28.03.2025
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15:14 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/moskva-2007951899.html
В Москве к летнему сезону очистят 270 прудов
В Москве к летнему сезону очистят 270 прудов - РИА Новости, 28.03.2025
В Москве к летнему сезону очистят 270 прудов
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовят пруды в Москве к летнему сезону, от мусора и листвы очистят 270 прудов, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:14:00+03:00
2025-03-28T15:14:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
мосводосток
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовят пруды в Москве к летнему сезону, от мусора и листвы очистят 270 прудов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства подготовят столичные пруды к летнему сезону. От мусора и листвы очистят 270 прудов, обслуживаемых ГУП "Мосводосток". Общая площадь их акватории и береговой территории составляет более 700 гектаров", - говорится в сообщении. Работы проведут вручную, чтобы не пропустить ни одного участка. "Специалисты "Мосводостока" очистят берега от бытового мусора, опавшей листвы и сухостоя. Где необходимо, подготовят почву для взращивания нового газона. В рамках работ очистят более 400 гектаров газонного покрытия", - добавляется в сообщении. Также от мусора и веток расчистят открытые русла малых рек и ручьев. Обмелевшие участки, затрудняющие естественное течение воды, углубят, подняв песок и грунт на поверхность.
https://ria.ru/20250328/moskva-2007948867.html
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городское хозяйство москвы, москва, мосводосток
Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосводосток
В Москве к летнему сезону очистят 270 прудов

В Москве к летнему сезону от мусора и листвы очистят 270 прудов

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramСпециалисты комплекса городского хозяйства очистят 270 прудов в Москве к летнему сезону
Специалисты комплекса городского хозяйства очистят 270 прудов в Москве к летнему сезону - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Специалисты комплекса городского хозяйства очистят 270 прудов в Москве к летнему сезону
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовят пруды в Москве к летнему сезону, от мусора и листвы очистят 270 прудов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства подготовят столичные пруды к летнему сезону. От мусора и листвы очистят 270 прудов, обслуживаемых ГУП "Мосводосток". Общая площадь их акватории и береговой территории составляет более 700 гектаров", - говорится в сообщении.
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Работы проведут вручную, чтобы не пропустить ни одного участка.
"Специалисты "Мосводостока" очистят берега от бытового мусора, опавшей листвы и сухостоя. Где необходимо, подготовят почву для взращивания нового газона. В рамках работ очистят более 400 гектаров газонного покрытия", - добавляется в сообщении.
Также от мусора и веток расчистят открытые русла малых рек и ручьев. Обмелевшие участки, затрудняющие естественное течение воды, углубят, подняв песок и грунт на поверхность.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваМосводосток
 
 
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