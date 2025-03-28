Рейтинг@Mail.ru
Пострадавших при пожаре на судне Crystal Asia моряков отправят в Россию - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:49 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/moryaki-2007845213.html
Пострадавших при пожаре на судне Crystal Asia моряков отправят в Россию
Пострадавших при пожаре на судне Crystal Asia моряков отправят в Россию - РИА Новости, 28.03.2025
Пострадавших при пожаре на судне Crystal Asia моряков отправят в Россию
Шестерых моряков, пострадавших на пожаре на российском судне Crystal Asia у Пусана, будут отправлять в Россию по мере выздоровления, у всех состояние... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T04:49:00+03:00
2025-03-28T04:49:00+03:00
россия
пусан
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007363937_0:0:610:343_1920x0_80_0_0_63973ba0f80e842439d900ca08268bd8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Шестерых моряков, пострадавших на пожаре на российском судне Crystal Asia у Пусана, будут отправлять в Россию по мере выздоровления, у всех состояние стабильное, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья. Генконсульство РФ в Южной Корее сообщало, что утром 26 марта произошел пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia в море в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан. Экипаж судна — 23 человека, из них 22 граждане России. Представитель судовладельца "Транс Винд Флот" сообщал РИА Новости, что пожар произошел в машинном отделении, ему предшествовал взрыв, в основном моряков посекло стеклами. Инцидент произошел после того, как судно вышло из Пусана после ремонта, отмечал собеседник. По его словам, двоим наиболее пострадавшим морякам сделали операции, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Еще четверым морякам оказана медпомощь, они находятся под наблюдением врачей. Экипаж застрахован, им будет оказана вся необходимая помощь, отмечал представитель судовладельца. "Предполагается, что экипаж останется на судне, а пострадавших - шесть человек - планируют отправлять на Родину по мере их выздоровления", - сообщил собеседник. По его словам, судно будет стоять в порту Камчхон Пусана в период починки и проведения расследования, по предварительным оценкам, не менее месяца. Из 23 членов экипажа 22 – граждане России, один - гражданин Белоруссии. Тринадцать моряков зарегистрированы по месту жительства в Приморском крае, еще семь человек проживают там, будучи прописанными в других регионах. "Со слов капитана, все шесть пострадавших - приморцы. У всех состояние стабильное, они своевременно получают необходимую медицинскую помощь. Двое были в тяжелом состоянии вчера, но одному уже провели операцию, второму диагностировали ожоги 2-3 степени, они получают необходимое лечение, оба в сознании, восстанавливаются", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20250327/hurgada-2007817341.html
https://ria.ru/20250327/khurgada-2007776675.html
россия
пусан
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007363937_101:0:562:346_1920x0_80_0_0_35b73eccb7f1aeea36458031bcd863c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пусан, белоруссия
Россия, Пусан, Белоруссия
Пострадавших при пожаре на судне Crystal Asia моряков отправят в Россию

Пострадавших при пожаре на судне Crystal Asia у Пусана моряков отправят в Россию

© Фото : Береговая охрана ПусанаПожар на судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи
Пожар на судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Береговая охрана Пусана
Пожар на судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Шестерых моряков, пострадавших на пожаре на российском судне Crystal Asia у Пусана, будут отправлять в Россию по мере выздоровления, у всех состояние стабильное, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья.
Генконсульство РФ в Южной Корее сообщало, что утром 26 марта произошел пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia в море в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан. Экипаж судна — 23 человека, из них 22 граждане России. Представитель судовладельца "Транс Винд Флот" сообщал РИА Новости, что пожар произошел в машинном отделении, ему предшествовал взрыв, в основном моряков посекло стеклами. Инцидент произошел после того, как судно вышло из Пусана после ремонта, отмечал собеседник. По его словам, двоим наиболее пострадавшим морякам сделали операции, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Еще четверым морякам оказана медпомощь, они находятся под наблюдением врачей. Экипаж застрахован, им будет оказана вся необходимая помощь, отмечал представитель судовладельца.
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В генконсульстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в Хургаде
Вчера, 23:03
"Предполагается, что экипаж останется на судне, а пострадавших - шесть человек - планируют отправлять на Родину по мере их выздоровления", - сообщил собеседник.
По его словам, судно будет стоять в порту Камчхон Пусана в период починки и проведения расследования, по предварительным оценкам, не менее месяца. Из 23 членов экипажа 22 – граждане России, один - гражданин Белоруссии. Тринадцать моряков зарегистрированы по месту жительства в Приморском крае, еще семь человек проживают там, будучи прописанными в других регионах.
"Со слов капитана, все шесть пострадавших - приморцы. У всех состояние стабильное, они своевременно получают необходимую медицинскую помощь. Двое были в тяжелом состоянии вчера, но одному уже провели операцию, второму диагностировали ожоги 2-3 степени, они получают необходимое лечение, оба в сознании, восстанавливаются", - добавил собеседник.
Видео из больницы, где находятся пострадавшие при крушении прогулочного батискафа - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Дети погибших в Египте жителей Татарстана находятся в больнице
Вчера, 19:06
 
РоссияПусанБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала