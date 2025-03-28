https://ria.ru/20250328/moryaki-2007845213.html

Пострадавших при пожаре на судне Crystal Asia моряков отправят в Россию

Пострадавших при пожаре на судне Crystal Asia моряков отправят в Россию - РИА Новости, 28.03.2025

Пострадавших при пожаре на судне Crystal Asia моряков отправят в Россию

Шестерых моряков, пострадавших на пожаре на российском судне Crystal Asia у Пусана, будут отправлять в Россию по мере выздоровления, у всех состояние... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T04:49:00+03:00

2025-03-28T04:49:00+03:00

2025-03-28T04:49:00+03:00

россия

пусан

белоруссия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Шестерых моряков, пострадавших на пожаре на российском судне Crystal Asia у Пусана, будут отправлять в Россию по мере выздоровления, у всех состояние стабильное, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья. Генконсульство РФ в Южной Корее сообщало, что утром 26 марта произошел пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia в море в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан. Экипаж судна — 23 человека, из них 22 граждане России. Представитель судовладельца "Транс Винд Флот" сообщал РИА Новости, что пожар произошел в машинном отделении, ему предшествовал взрыв, в основном моряков посекло стеклами. Инцидент произошел после того, как судно вышло из Пусана после ремонта, отмечал собеседник. По его словам, двоим наиболее пострадавшим морякам сделали операции, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Еще четверым морякам оказана медпомощь, они находятся под наблюдением врачей. Экипаж застрахован, им будет оказана вся необходимая помощь, отмечал представитель судовладельца. "Предполагается, что экипаж останется на судне, а пострадавших - шесть человек - планируют отправлять на Родину по мере их выздоровления", - сообщил собеседник. По его словам, судно будет стоять в порту Камчхон Пусана в период починки и проведения расследования, по предварительным оценкам, не менее месяца. Из 23 членов экипажа 22 – граждане России, один - гражданин Белоруссии. Тринадцать моряков зарегистрированы по месту жительства в Приморском крае, еще семь человек проживают там, будучи прописанными в других регионах. "Со слов капитана, все шесть пострадавших - приморцы. У всех состояние стабильное, они своевременно получают необходимую медицинскую помощь. Двое были в тяжелом состоянии вчера, но одному уже провели операцию, второму диагностировали ожоги 2-3 степени, они получают необходимое лечение, оба в сознании, восстанавливаются", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20250327/hurgada-2007817341.html

https://ria.ru/20250327/khurgada-2007776675.html

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пусан

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россия, пусан, белоруссия