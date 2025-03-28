https://ria.ru/20250328/mordoviya-2008045142.html

Мордовия будет предоставлять жилье по найму семьям с детьми

Мордовия будет предоставлять жилье по найму семьям с детьми - РИА Новости, 28.03.2025

Мордовия будет предоставлять жилье по найму семьям с детьми

Новая мера социальной поддержки семей с детьми - предоставление жилья по найму - вводится в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T20:57:00+03:00

2025-03-28T20:57:00+03:00

2025-03-28T20:58:00+03:00

республика мордовия

общество

жилье

артем здунов

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Новая мера социальной поддержки семей с детьми - предоставление жилья по найму - вводится в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. Депутаты Госсобрания Мордовии на сессии в четверг поддержали инициативу руководства республики, направленную на улучшение жилищных условий семей с детьми, поддержку молодых специалистов. "Закон "О дополнительной государственной жилищной поддержке семей при рождении детей" устанавливает право на предоставление жилых помещений по договорам найма с правом выкупа. Новой мерой поддержки смогут воспользоваться работники бюджетной сферы, государственные и муниципальные служащие, которые станут родителями в период с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года. При этом оба супруга или родитель ребенка в неполной семье должны проживать в Мордовии, вести непрерывную трудовую деятельность в регионе не менее года на момент заключения договора найма. Также условие для получения меры поддержки - нуждаемость семьи в жилом помещении", - говорится в сообщении. Глава Мордовии Артем Здунов, комментируя законопроект, подчеркнул, что это важнейшая для Мордовии инициатива. За последние 10 лет численность населения республики снизилась на 50 тысяч человек. Действующие меры поддержки семей с детьми, которых в республике сейчас около 30 (ежегодно на эти цели направляется более 7,5 миллиарда рублей), пока не позволяют в полной мере переломить негативную демографическую тенденцию. Вместе с тем, за последние четыре года в регионе на 15% увеличилось число многодетных семей. После проведенных социологических опросов и обсуждений ситуации с главами муниципальных образований стало понятно, что одним из основных сдерживающих факторов и страхов для будущих родителей остается отсутствие или невозможность приобретения собственного жилья. Эта проблема активно решается в промышленном секторе – специалистам предоставляются выплаты на погашение процентов по кредитам, выделяется арендное жилье и другое. "Работники бюджетной сферы остаются самой уязвимой категорией, оторванной от этой возможности. Нехватку именно работников бюджетной сферы мы наблюдаем везде, особенно в районах. Будем стараться широкомасштабно развить новую программу, на ее реализацию будем направлять дополнительные доходы бюджета. Мы должны строиться, нас должно стать больше. Уверен, что через это строительство мы сможем удержать многих в республике, а население будет прирастать", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Было отмечено, что жилье будет предоставляться в наем уже с социальной отделкой, а следующим шагом должно стать предоставление семьям земельных участков для ИЖС.

https://ria.ru/20250327/modernizatsiya-2007704788.html

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общество, жилье, артем здунов, россия