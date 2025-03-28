https://ria.ru/20250328/monastyr-2007895540.html

При обрушении монастыря в Мьянме погибли шесть человек

При обрушении монастыря в Мьянме погибли шесть человек - РИА Новости, 28.03.2025

При обрушении монастыря в Мьянме погибли шесть человек

По меньшей мере пятеро детей и послушник погибли в результате обрушения здания монастыря в Мьянме после землетрясения, сообщает местный новостной портал Eleven... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:46:00+03:00

2025-03-28T11:46:00+03:00

2025-03-28T11:46:00+03:00

в мире

мьянма

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньшей мере пятеро детей и послушник погибли в результате обрушения здания монастыря в Мьянме после землетрясения, сообщает местный новостной портал Eleven Media Group.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах."Землетрясение разрушило монастырь в (городе - ред.) Таунгу, в результате чего погибли пятеро детей-беженцев и послушник", - пишет портал.

https://ria.ru/20250328/myanma-2007894599.html

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде