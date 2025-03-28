https://ria.ru/20250328/monastyr-2007895540.html
При обрушении монастыря в Мьянме погибли шесть человек
При обрушении монастыря в Мьянме погибли шесть человек - РИА Новости, 28.03.2025
При обрушении монастыря в Мьянме погибли шесть человек
По меньшей мере пятеро детей и послушник погибли в результате обрушения здания монастыря в Мьянме после землетрясения, сообщает местный новостной портал Eleven... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:46:00+03:00
2025-03-28T11:46:00+03:00
2025-03-28T11:46:00+03:00
в мире
мьянма
землетрясение в мьянме и таиланде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007878152_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d42f57e38206793e5da3367f32eb2bc8.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньшей мере пятеро детей и послушник погибли в результате обрушения здания монастыря в Мьянме после землетрясения, сообщает местный новостной портал Eleven Media Group.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах."Землетрясение разрушило монастырь в (городе - ред.) Таунгу, в результате чего погибли пятеро детей-беженцев и послушник", - пишет портал.
https://ria.ru/20250328/myanma-2007894599.html
мьянма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007878152_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3e3d7ac8a1797f289f893b161c06b6c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
При обрушении монастыря в Мьянме погибли шесть человек
При обрушении монастыря в Мьянме погибли пятеро детей и послушник