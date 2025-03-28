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При обрушении монастыря в Мьянме погибли шесть человек - РИА Новости, 28.03.2025
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11:46 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/monastyr-2007895540.html
При обрушении монастыря в Мьянме погибли шесть человек
При обрушении монастыря в Мьянме погибли шесть человек - РИА Новости, 28.03.2025
При обрушении монастыря в Мьянме погибли шесть человек
По меньшей мере пятеро детей и послушник погибли в результате обрушения здания монастыря в Мьянме после землетрясения, сообщает местный новостной портал Eleven... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:46:00+03:00
2025-03-28T11:46:00+03:00
в мире
мьянма
землетрясение в мьянме и таиланде
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньшей мере пятеро детей и послушник погибли в результате обрушения здания монастыря в Мьянме после землетрясения, сообщает местный новостной портал Eleven Media Group.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах."Землетрясение разрушило монастырь в (городе - ред.) Таунгу, в результате чего погибли пятеро детей-беженцев и послушник", - пишет портал.
https://ria.ru/20250328/myanma-2007894599.html
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в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
При обрушении монастыря в Мьянме погибли шесть человек

При обрушении монастыря в Мьянме погибли пятеро детей и послушник

© AP Photo / Aung Shine OoПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Aung Shine Oo
Последствия землетрясения в Мьянме
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. По меньшей мере пятеро детей и послушник погибли в результате обрушения здания монастыря в Мьянме после землетрясения, сообщает местный новостной портал Eleven Media Group.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах.
"Землетрясение разрушило монастырь в (городе - ред.) Таунгу, в результате чего погибли пятеро детей-беженцев и послушник", - пишет портал.
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Очевидцы рассказали о последствиях землетрясения в Мьянме
Вчера, 11:43
 
В миреМьянмаЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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