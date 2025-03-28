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В Молдавии приостановили лицензию оппозиционного телеканала - РИА Новости, 28.03.2025
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22:38 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/moldavija-2008056645.html
В Молдавии приостановили лицензию оппозиционного телеканала
В Молдавии приостановили лицензию оппозиционного телеканала - РИА Новости, 28.03.2025
В Молдавии приостановили лицензию оппозиционного телеканала
Лицензия одного из оппозиционных в Молдавии телеканалов TVC21 приостановлена на 60 дней из-за нарушения прозрачности в отношении структуры собственности,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T22:38:00+03:00
2025-03-28T22:38:00+03:00
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Лицензия одного из оппозиционных в Молдавии телеканалов TVC21 приостановлена на 60 дней из-за нарушения прозрачности в отношении структуры собственности, сообщил глава пресс-службы кабмина Даниел Водэ. "Совет по инвестициям принял решение о временном приостановлении лицензии телеканала TVC21. Однако эта мера не связана с редакционным содержанием, телепередачами или мнениями, выраженными журналистами или гостями эфира. Если в течение 60 дней телеканал предоставит Совету необходимую информацию об акционерах и будет сотрудничать, ситуация может быть урегулирована, и TVC21 возобновит свою работу в обычном режиме", - написал Водэ в своем Telegram-канале. По его словам, Совет выявил административную проблему, связанную с акционерами компании, владеющей телеканалом. Телеканал просят проявить "больше прозрачности в отношении структуры собственности". "Ожидается сотрудничество со стороны администрации TVC21 для быстрого разрешения ситуации. Приостановление лицензии не связано с цензурой или редакционным содержанием. Это временная административная мера, касающаяся прозрачности структуры собственности телеканала, которую можно устранить посредством сотрудничества", - добавил глава пресс-службы правительства. В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250328/gutsul-2008033476.html
https://ria.ru/20240810/moldavija-1965397799.html
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в мире, молдавия, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Московский комсомолец
В Молдавии приостановили лицензию оппозиционного телеканала

В Молдавии на 60 дней приостановили лицензию оппозиционного телеканала TVC21

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Лицензия одного из оппозиционных в Молдавии телеканалов TVC21 приостановлена на 60 дней из-за нарушения прозрачности в отношении структуры собственности, сообщил глава пресс-службы кабмина Даниел Водэ.
«
"Совет по инвестициям принял решение о временном приостановлении лицензии телеканала TVC21. Однако эта мера не связана с редакционным содержанием, телепередачами или мнениями, выраженными журналистами или гостями эфира. Если в течение 60 дней телеканал предоставит Совету необходимую информацию об акционерах и будет сотрудничать, ситуация может быть урегулирована, и TVC21 возобновит свою работу в обычном режиме", - написал Водэ в своем Telegram-канале.
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По его словам, Совет выявил административную проблему, связанную с акционерами компании, владеющей телеканалом. Телеканал просят проявить "больше прозрачности в отношении структуры собственности".
"Ожидается сотрудничество со стороны администрации TVC21 для быстрого разрешения ситуации. Приостановление лицензии не связано с цензурой или редакционным содержанием. Это временная административная мера, касающаяся прозрачности структуры собственности телеканала, которую можно устранить посредством сотрудничества", - добавил глава пресс-службы правительства.
В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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