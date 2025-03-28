https://ria.ru/20250328/mirotvortsy-2007947014.html

Во Франции сообщили Украине неутешительные новости

Во Франции сообщили Украине неутешительные новости - РИА Новости, 28.03.2025

Во Франции сообщили Украине неутешительные новости

Планы Евросоюза и Великобритании по созданию "коалиции желающих" и отправке миротворческого контингента на Украину зашли в тупик, пишет французская газета Le... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:54:00+03:00

2025-03-28T14:54:00+03:00

2025-03-28T14:54:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Планы Евросоюза и Великобритании по созданию "коалиции желающих" и отправке миротворческого контингента на Украину зашли в тупик, пишет французская газета Le Monde."Несмотря на громкие заявления Лондона и Парижа о том, что они полны решимости, как никогда прежде, проект, похоже, забуксовал", — говорится в публикации.Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".Как заявляли в Службе внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html

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