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ВСУ потеряли свыше 1640 военных в зоне действий "Запада" за неделю
ВСУ потеряли свыше 1640 военных в зоне действий "Запада" за неделю - РИА Новости, 28.03.2025
ВСУ потеряли свыше 1640 военных в зоне действий "Запада" за неделю
Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад, потери ВСУ составили более 1640 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:44:00+03:00
2025-03-28T13:44:00+03:00
2025-03-28T14:02:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад, потери ВСУ составили более 1640 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1640 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 22 по 28 марта."Уничтожены 26 автомобилей, 29 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВСУ потеряли свыше 1640 военных в зоне действий "Запада" за неделю
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 1640 военных в зоне действий "Запада" за неделю