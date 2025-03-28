https://ria.ru/20250328/minoborony-2007900989.html

Появились кадры мощного пожара на ГИС "Суджа" после удара ВСУ

Появились кадры мощного пожара на ГИС "Суджа" после удара ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025

Появились кадры мощного пожара на ГИС "Суджа" после удара ВСУ

Минобороны РФ показало кадры мощного пожара на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области после удара украинских войск. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:59:00+03:00

2025-03-28T11:59:00+03:00

2025-03-28T11:59:00+03:00

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры мощного пожара на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области после удара украинских войск. На кадрах с БПЛА видно крупное пламя пожара на станции. В министерстве сообщили, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанесен по ГИС "Суджа" удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен.

https://ria.ru/20250328/minoborony-2007894436.html

курская область

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Пожар на газоизмерительной станции "Суджа" после атак киевского режима Видео, где показана горящая газоизмерительная станции "Суджа", по которой сегодня киевский режим нанес двойной удар, приводит Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского. 2025-03-28T11:59 true PT0M35S

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность