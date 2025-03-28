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Появились кадры мощного пожара на ГИС "Суджа" после удара ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025
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11:59 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/minoborony-2007900989.html
Появились кадры мощного пожара на ГИС "Суджа" после удара ВСУ
Появились кадры мощного пожара на ГИС "Суджа" после удара ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025
Появились кадры мощного пожара на ГИС "Суджа" после удара ВСУ
Минобороны РФ показало кадры мощного пожара на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области после удара украинских войск. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:59:00+03:00
2025-03-28T11:59:00+03:00
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры мощного пожара на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области после удара украинских войск. На кадрах с БПЛА видно крупное пламя пожара на станции. В министерстве сообщили, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанесен по ГИС "Суджа" удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен.
https://ria.ru/20250328/minoborony-2007894436.html
курская область
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Пожар на газоизмерительной станции "Суджа" после атак киевского режима
Видео, где показана горящая газоизмерительная станции "Суджа", по которой сегодня киевский режим нанес двойной удар, приводит Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского.
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Появились кадры мощного пожара на ГИС "Суджа" после удара ВСУ

Минобороны показало кадры мощного пожара на ГИС "Суджа" после удара ВСУ

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры мощного пожара на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области после удара украинских войск.
На кадрах с БПЛА видно крупное пламя пожара на станции.
В министерстве сообщили, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанесен по ГИС "Суджа" удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Курская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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