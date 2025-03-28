https://ria.ru/20250328/minoborony-2007894436.html

Минобороны назвало заявления Киева о прекращении атак уловкой Зеленского

Минобороны назвало заявления Киева о прекращении атак уловкой Зеленского - РИА Новости, 28.03.2025

Минобороны назвало заявления Киева о прекращении атак уловкой Зеленского

Киев продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе на газоизмерительную станцию "Суджа", обязательства киевского режима о якобы... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:42:00+03:00

2025-03-28T11:42:00+03:00

2025-03-28T11:51:00+03:00

безопасность

киев

саратовская область

владимир зеленский

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

белгородская область

пао «россети центр»

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Киев продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе на газоизмерительную станцию "Суджа", обязательства киевского режима о якобы прекращении ударов по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Владимира Зеленского, заявляет в пятницу Минобороны РФ.В пятницу, 28 марта, ВСУ нанесли двойной удар с применением, по предварительной информации, снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен.В тот же день российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода. 27 марта в Белгородской области в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе."Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских "союзников", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250326/ataka-2007326916.html

https://ria.ru/20250327/ataka-2007682022.html

киев

саратовская область

белгородская область

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безопасность, киев, саратовская область, владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, белгородская область, пао «россети центр»