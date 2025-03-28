https://ria.ru/20250328/minoborony-2007894436.html
Минобороны назвало заявления Киева о прекращении атак уловкой Зеленского
Минобороны назвало заявления Киева о прекращении атак уловкой Зеленского - РИА Новости, 28.03.2025
Минобороны назвало заявления Киева о прекращении атак уловкой Зеленского
Киев продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе на газоизмерительную станцию "Суджа", обязательства киевского режима о якобы... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:42:00+03:00
2025-03-28T11:42:00+03:00
2025-03-28T11:51:00+03:00
безопасность
киев
саратовская область
владимир зеленский
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
белгородская область
пао «россети центр»
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Киев продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, в том числе на газоизмерительную станцию "Суджа", обязательства киевского режима о якобы прекращении ударов по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Владимира Зеленского, заявляет в пятницу Минобороны РФ.В пятницу, 28 марта, ВСУ нанесли двойной удар с применением, по предварительной информации, снарядов РСЗО HIMARS по газоизмерительной станции "Суджа", в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен.В тот же день российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода. 27 марта в Белгородской области в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе."Таким образом, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских "союзников", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250326/ataka-2007326916.html
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безопасность, киев, саратовская область, владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, белгородская область, пао «россети центр»
Безопасность, Киев, Саратовская область, Владимир Зеленский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Белгородская область, ПАО «Россети Центр»
Минобороны назвало заявления Киева о прекращении атак уловкой Зеленского
Минобороны РФ назвало обязательства Киева о прекращении атак уловкой Зеленского