https://ria.ru/20250328/minoborony-2007893754.html
Киев продолжил атаки на российские объекты энергетики, заявили в Минобороны
Киев продолжил атаки на российские объекты энергетики, заявили в Минобороны - РИА Новости, 28.03.2025
Киев продолжил атаки на российские объекты энергетики, заявили в Минобороны
Киев продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, заявляет в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:38:00+03:00
2025-03-28T11:38:00+03:00
2025-03-28T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Киев продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, заявляет в пятницу Минобороны РФ."В течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250328/telegraph-2007902862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, россия, безопасность
Киев, Россия, Безопасность
Киев продолжил атаки на российские объекты энергетики, заявили в Минобороны
Минобороны: Киев за прошедшие сутки продолжил атаки на объекты энергетики