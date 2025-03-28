В Дагестане выявили майнинг-ферму, воровавшую электроэнергию
В Дагестане на бывшем консервном заводе выявили воровавшую энергию майнинг-ферму
Стойка с асиками на одной из майнинговых ферм. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Майнинг-ферму, воровавшую электроэнергию, выявили энергетики в Левашинском районе Дагестана на территории бывшего консервного завода, сообщил исполняющий обязанности директора "Дагэнрего" Арсен Гаджиев.
Ранее в правительстве Дагестана сообщили, что в 2024 году в республике выявили 38 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами. За три месяца этого года энергетики и правоохранители "накрыли" еще десяток криптоферм.
«
"Очередной удар по майнинг-фермам, ворующим электроэнергию. И снова Левашинский район. В селе Хаджалмахи, на территории бывшего консервного завода сотрудники "Дагэнерго" выявили крупную майнинг-ферму. 89 аппаратов работали круглосуточно, перегружая электросети. Владелец майнинг-фермы незаконно подключился к участку линии фидера-2 подстанции "Ташкапур", - написал Гаджиев в Telegram-канале.
Предварительный ущерб - несколько миллионов рублей. В настоящее время специалисты подсчитывают точные цифры, а материалы уже готовятся для передачи в правоохранительные органы, отметил руководитель "Дагэнрего".
Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает осуществление майнинга в 10 субъектах страны с января 2025 года по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года). В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.