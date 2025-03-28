https://ria.ru/20250328/mayning-ferma-2008059185.html

В Дагестане выявили майнинг-ферму, воровавшую электроэнергию

В Дагестане выявили майнинг-ферму, воровавшую электроэнергию - РИА Новости, 28.03.2025

В Дагестане выявили майнинг-ферму, воровавшую электроэнергию

Майнинг-ферму, воровавшую электроэнергию, выявили энергетики в Левашинском районе Дагестана на территории бывшего консервного завода, сообщил исполняющий... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T23:03:00+03:00

2025-03-28T23:03:00+03:00

2025-03-28T23:03:00+03:00

жкх

левашинский район

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841949383_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_72d9fc93dd78b85850a12bad818660b6.jpg

МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Майнинг-ферму, воровавшую электроэнергию, выявили энергетики в Левашинском районе Дагестана на территории бывшего консервного завода, сообщил исполняющий обязанности директора "Дагэнрего" Арсен Гаджиев. Ранее в правительстве Дагестана сообщили, что в 2024 году в республике выявили 38 случаев хищения электроэнергии майнинг-фермами. За три месяца этого года энергетики и правоохранители "накрыли" еще десяток криптоферм. "Очередной удар по майнинг-фермам, ворующим электроэнергию. И снова Левашинский район. В селе Хаджалмахи, на территории бывшего консервного завода сотрудники "Дагэнерго" выявили крупную майнинг-ферму. 89 аппаратов работали круглосуточно, перегружая электросети. Владелец майнинг-фермы незаконно подключился к участку линии фидера-2 подстанции "Ташкапур", - написал Гаджиев в Telegram-канале. Предварительный ущерб - несколько миллионов рублей. В настоящее время специалисты подсчитывают точные цифры, а материалы уже готовятся для передачи в правоохранительные органы, отметил руководитель "Дагэнрего". Постановление правительства РФ от 23 декабря 2024 года полностью запрещает осуществление майнинга в 10 субъектах страны с января 2025 года по март 2031 года, а также частично ограничивает майнинг еще в трех регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (каждый год с 15 ноября по 15 марта, кроме первого года, когда запрет начнет действие с 1 января 2025 года). В число субъектов с запретом майнинга цифровой валюты вошел и Дагестан.

https://ria.ru/20250128/mayning-1996012383.html

левашинский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, левашинский район, россия