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Матушкин: конкурсы в честь ВОВ запустили в Тамбовской области - РИА Новости, 28.03.2025
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Тамбовская область
 
15:51 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/matushkin-2007963027.html
Матушкин: конкурсы в честь ВОВ запустили в Тамбовской области
Матушкин: конкурсы в честь ВОВ запустили в Тамбовской области - РИА Новости, 28.03.2025
Матушкин: конкурсы в честь ВОВ запустили в Тамбовской области
Тамбовская областная дума проведет цикл мероприятий, направленных на сохранение памяти о подвиге советского народа в преддверии празднования 80-летия Победы в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:51:00+03:00
2025-03-28T15:51:00+03:00
тамбовская область
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
российское военно-историческое общество (рвио)
россия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Тамбовская областная дума проведет цикл мероприятий, направленных на сохранение памяти о подвиге советского народа в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Это особая дата в истории нашего государства. И, конечно же, подрастающее поколение должно знать о подвиге советского народа, гордиться стойкостью и мужеством своих предков, чтить ратные достижения героев Великой Отечественной войны", – отметил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, его слова приводит пресс-служба. Тамбовская областная дума проведет конкурс среди школьников на лучшее сочинение на тему "И помнит мир спасенный!". Конкурс проводится в целях сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, духовно-нравственного развития молодежи, патриотического воспитания детей и подростков. Конкурс организуют для получающих начальное, основное и среднее общее образование. Принять участие в мероприятии смогут обучающиеся общеобразовательных организаций Тамбовской области. Для этого нужно предоставить в областную думу рассказ или сочинение в прозе об участнике Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Работы принимаются до 14 апреля 2025 года. Региональный парламент объявил еще одно событие: конкурс рисунков "Великой Победе посвящается". По словам Матушкина, в нем могут участвовать обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования Тамбовской области в возрасте от 10 до 17 лет включительно. Конкурс направлен на гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание молодого поколения, формирование уважительного отношения к отечественной истории и патриотическое воспитание юных граждан России. Прием работ — до 14 апреля 2025 года. Узнать детали о мероприятии можно на сайте Тамбовской областной думы. Спикер областной думы подчеркнул, что региональный парламент особо трепетно относится к делу сохранения памяти о том, какой ценой досталась нашему народу Победа. "На протяжении двадцати лет в регионе действует проект "Историческая память", в рамках которого на внебюджетные средства в разных уголках области строятся мемориальные комплексы с именами тех, кто из отчего дома ушел защищать Родину в годы Великой Отечественной войны и не вернулся обратно. За это время в области было построено более 150 мемориалов, на которых увековечены имена наших земляков, положивших жизнь за свободу и независимость Отчизны. Большой друг и соратник региона в деле увековечивания памяти – Российское военно-историческое общество и советник его председателя Ростислав Мединский", — заключил Матушкин.
https://ria.ru/20250320/vystavka-2006124385.html
https://ria.ru/20250224/matushkin-2001296640.html
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тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, российское военно-историческое общество (рвио), россия
Тамбовская область, Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума, Российское военно-историческое общество (РВИО), Россия
Матушкин: конкурсы в честь ВОВ запустили в Тамбовской области

Цикл мероприятий пройдет в Тамбовской области в честь памяти героев ВОВ

© Фото предоставлено пресс-службой председателя Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой председателя Тамбовской областной Думы
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Тамбовская областная дума проведет цикл мероприятий, направленных на сохранение памяти о подвиге советского народа в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Это особая дата в истории нашего государства. И, конечно же, подрастающее поколение должно знать о подвиге советского народа, гордиться стойкостью и мужеством своих предков, чтить ратные достижения героев Великой Отечественной войны", – отметил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, его слова приводит пресс-служба.
Выставка в Тамбове, посвященная 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Матушкин высоко оценил выставку в Тамбове, посвященную 80-летию Победы
20 марта, 09:52
Тамбовская областная дума проведет конкурс среди школьников на лучшее сочинение на тему "И помнит мир спасенный!". Конкурс проводится в целях сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, духовно-нравственного развития молодежи, патриотического воспитания детей и подростков. Конкурс организуют для получающих начальное, основное и среднее общее образование. Принять участие в мероприятии смогут обучающиеся общеобразовательных организаций Тамбовской области. Для этого нужно предоставить в областную думу рассказ или сочинение в прозе об участнике Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Работы принимаются до 14 апреля 2025 года.
Региональный парламент объявил еще одно событие: конкурс рисунков "Великой Победе посвящается". По словам Матушкина, в нем могут участвовать обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования Тамбовской области в возрасте от 10 до 17 лет включительно. Конкурс направлен на гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание молодого поколения, формирование уважительного отношения к отечественной истории и патриотическое воспитание юных граждан России. Прием работ — до 14 апреля 2025 года. Узнать детали о мероприятии можно на сайте Тамбовской областной думы.
Спикер областной думы подчеркнул, что региональный парламент особо трепетно относится к делу сохранения памяти о том, какой ценой досталась нашему народу Победа.
Матушкин почтил память тамбовских воинов на мероприятиях к 23 Февраля - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Матушкин почтил память тамбовских воинов на мероприятиях к 23 Февраля
24 февраля, 15:17
"На протяжении двадцати лет в регионе действует проект "Историческая память", в рамках которого на внебюджетные средства в разных уголках области строятся мемориальные комплексы с именами тех, кто из отчего дома ушел защищать Родину в годы Великой Отечественной войны и не вернулся обратно. За это время в области было построено более 150 мемориалов, на которых увековечены имена наших земляков, положивших жизнь за свободу и независимость Отчизны. Большой друг и соратник региона в деле увековечивания памяти – Российское военно-историческое общество и советник его председателя Ростислав Мединский", — заключил Матушкин.
 
Тамбовская областьТамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная ДумаРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Россия
 
 
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