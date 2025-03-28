https://ria.ru/20250328/matushkin-2007963027.html

Матушкин: конкурсы в честь ВОВ запустили в Тамбовской области

Матушкин: конкурсы в честь ВОВ запустили в Тамбовской области - РИА Новости, 28.03.2025

Матушкин: конкурсы в честь ВОВ запустили в Тамбовской области

Тамбовская областная дума проведет цикл мероприятий, направленных на сохранение памяти о подвиге советского народа в преддверии празднования 80-летия Победы в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:51:00+03:00

2025-03-28T15:51:00+03:00

2025-03-28T15:51:00+03:00

тамбовская область

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

российское военно-историческое общество (рвио)

россия

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Тамбовская областная дума проведет цикл мероприятий, направленных на сохранение памяти о подвиге советского народа в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Это особая дата в истории нашего государства. И, конечно же, подрастающее поколение должно знать о подвиге советского народа, гордиться стойкостью и мужеством своих предков, чтить ратные достижения героев Великой Отечественной войны", – отметил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, его слова приводит пресс-служба. Тамбовская областная дума проведет конкурс среди школьников на лучшее сочинение на тему "И помнит мир спасенный!". Конкурс проводится в целях сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, духовно-нравственного развития молодежи, патриотического воспитания детей и подростков. Конкурс организуют для получающих начальное, основное и среднее общее образование. Принять участие в мероприятии смогут обучающиеся общеобразовательных организаций Тамбовской области. Для этого нужно предоставить в областную думу рассказ или сочинение в прозе об участнике Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Работы принимаются до 14 апреля 2025 года. Региональный парламент объявил еще одно событие: конкурс рисунков "Великой Победе посвящается". По словам Матушкина, в нем могут участвовать обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования Тамбовской области в возрасте от 10 до 17 лет включительно. Конкурс направлен на гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание молодого поколения, формирование уважительного отношения к отечественной истории и патриотическое воспитание юных граждан России. Прием работ — до 14 апреля 2025 года. Узнать детали о мероприятии можно на сайте Тамбовской областной думы. Спикер областной думы подчеркнул, что региональный парламент особо трепетно относится к делу сохранения памяти о том, какой ценой досталась нашему народу Победа. "На протяжении двадцати лет в регионе действует проект "Историческая память", в рамках которого на внебюджетные средства в разных уголках области строятся мемориальные комплексы с именами тех, кто из отчего дома ушел защищать Родину в годы Великой Отечественной войны и не вернулся обратно. За это время в области было построено более 150 мемориалов, на которых увековечены имена наших земляков, положивших жизнь за свободу и независимость Отчизны. Большой друг и соратник региона в деле увековечивания памяти – Российское военно-историческое общество и советник его председателя Ростислав Мединский", — заключил Матушкин.

https://ria.ru/20250320/vystavka-2006124385.html

https://ria.ru/20250224/matushkin-2001296640.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, российское военно-историческое общество (рвио), россия