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Матушкин: более 2,5 тысяч тамбовчан получат выплату на 80-летие Победы - РИА Новости, 28.03.2025
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Тамбовская область
 
15:51 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/matushkin-2007962416.html
Матушкин: более 2,5 тысяч тамбовчан получат выплату на 80-летие Победы
Матушкин: более 2,5 тысяч тамбовчан получат выплату на 80-летие Победы - РИА Новости, 28.03.2025
Матушкин: более 2,5 тысяч тамбовчан получат выплату на 80-летие Победы
Депутаты Тамбовской областной думы приняли закон "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 80-летием Победы в Великой... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:51:00+03:00
2025-03-28T15:51:00+03:00
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы приняли закон "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", сообщает пресс-служба регионального парламента. "Законопроект был внесен в областную думу временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгением Первышовым. Безусловно, эта инициатива была единогласно поддержана. Единовременную денежную выплату за счет средств бюджета Тамбовской области получат более 2,5 тысяч жителей региона", — сказал председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, его слова приводит пресс-служба. Как пояснил спикер регионального заксобрания, выплату в размере 15 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Севастополя и Сталинграда, а также узники концлагерей. Выплату в размере семи тысяч рублей получат вдовы погибших в то время участников и инвалидов, работавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в упомянутый период. "80-летие Победы в Великой Отечественной войне – это особая дата в истории нашего государства. Победу приближали все: и те, кто с оружием в руках отстаивал рубежи нашей Родины, и те, кто самоотверженно трудились в тылу, и те, кто демонстрировали невиданную силу духа и стойкость в блокадном Ленинграде, осажденном Севастополе. Поддержка и внимание к ветеранам, к людям, которые отстояли независимость нашей страны – это наш морально-нравственный долг", — подчеркнул Матушкин.
https://ria.ru/20250320/vystavka-2006124385.html
https://ria.ru/20250224/matushkin-2001296640.html
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евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума
Матушкин: более 2,5 тысяч тамбовчан получат выплату на 80-летие Победы

Более 2,5 тысяч тамбовчан получат денежную выплату в связи с 80-летием Победы

© Фото предоставлено пресс-службой председателя Тамбовской областной ДумыМатушкин: более 2,5 тысяч тамбовчан получат выплату на 80-летие Победы
Матушкин: более 2,5 тысяч тамбовчан получат выплату на 80-летие Победы - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой председателя Тамбовской областной Думы
Матушкин: более 2,5 тысяч тамбовчан получат выплату на 80-летие Победы
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы приняли закон "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Законопроект был внесен в областную думу временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгением Первышовым. Безусловно, эта инициатива была единогласно поддержана. Единовременную денежную выплату за счет средств бюджета Тамбовской области получат более 2,5 тысяч жителей региона", — сказал председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, его слова приводит пресс-служба.
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Матушкин высоко оценил выставку в Тамбове, посвященную 80-летию Победы
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Как пояснил спикер регионального заксобрания, выплату в размере 15 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Севастополя и Сталинграда, а также узники концлагерей. Выплату в размере семи тысяч рублей получат вдовы погибших в то время участников и инвалидов, работавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в упомянутый период.
"80-летие Победы в Великой Отечественной войне – это особая дата в истории нашего государства. Победу приближали все: и те, кто с оружием в руках отстаивал рубежи нашей Родины, и те, кто самоотверженно трудились в тылу, и те, кто демонстрировали невиданную силу духа и стойкость в блокадном Ленинграде, осажденном Севастополе. Поддержка и внимание к ветеранам, к людям, которые отстояли независимость нашей страны – это наш морально-нравственный долг", — подчеркнул Матушкин.
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