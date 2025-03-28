https://ria.ru/20250328/matushkin-2007962416.html

Матушкин: более 2,5 тысяч тамбовчан получат выплату на 80-летие Победы

Матушкин: более 2,5 тысяч тамбовчан получат выплату на 80-летие Победы - РИА Новости, 28.03.2025

Матушкин: более 2,5 тысяч тамбовчан получат выплату на 80-летие Победы

Депутаты Тамбовской областной думы приняли закон "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 80-летием Победы в Великой... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:51:00+03:00

2025-03-28T15:51:00+03:00

2025-03-28T15:51:00+03:00

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы приняли закон "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", сообщает пресс-служба регионального парламента. "Законопроект был внесен в областную думу временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгением Первышовым. Безусловно, эта инициатива была единогласно поддержана. Единовременную денежную выплату за счет средств бюджета Тамбовской области получат более 2,5 тысяч жителей региона", — сказал председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, его слова приводит пресс-служба. Как пояснил спикер регионального заксобрания, выплату в размере 15 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, жители осажденного Севастополя и Сталинграда, а также узники концлагерей. Выплату в размере семи тысяч рублей получат вдовы погибших в то время участников и инвалидов, работавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в упомянутый период. "80-летие Победы в Великой Отечественной войне – это особая дата в истории нашего государства. Победу приближали все: и те, кто с оружием в руках отстаивал рубежи нашей Родины, и те, кто самоотверженно трудились в тылу, и те, кто демонстрировали невиданную силу духа и стойкость в блокадном Ленинграде, осажденном Севастополе. Поддержка и внимание к ветеранам, к людям, которые отстояли независимость нашей страны – это наш морально-нравственный долг", — подчеркнул Матушкин.

https://ria.ru/20250320/vystavka-2006124385.html

https://ria.ru/20250224/matushkin-2001296640.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума