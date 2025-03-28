https://ria.ru/20250328/makron-2008063657.html

Макрон заявил, что помощь Украине не будет финансироваться за счет налогов

Макрон заявил, что помощь Украине не будет финансироваться за счет налогов - РИА Новости, 28.03.2025

Макрон заявил, что помощь Украине не будет финансироваться за счет налогов

Дополнительная военная помощь Украине не будет финансироваться за счет "скрытых или дополнительных налогов", утверждает президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T23:49:00+03:00

2025-03-28T23:49:00+03:00

2025-03-28T23:49:00+03:00

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ПАРИЖ, 28 мар - РИА Новости. Дополнительная военная помощь Украине не будет финансироваться за счет "скрытых или дополнительных налогов", утверждает президент Франции Эммануэль Макрон. В среду французский лидер заявил, что страна выделит Украине дополнительную военную помощь на два миллиарда евро. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен прокомментировала заявление президента сообщением в соцсети X: "Этим вечером долг Франции: 3300 миллиарда евро + 2". Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на фоне объявления новой помощи заявил о проведении демонстрации в Париже в субботу в поддержку мира. "Нет, эта помощь не будет финансироваться за счет скрытых или дополнительных налогов, это совершенно неверно", - говорит Макрон в ролике, опубликованном на его странице в соцсети Instagram (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, финансирование этой помощи обеспечено принятым во Франции законом "о военном программировании" на 2024-2030 годы, согласно которому бюджет военного ведомства к концу этого срока вырастет вдвое за последние 15 лет. Кроме того, Макрон указал на европейское финансирование и финансирование в рамках стран "Большой семерки". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250326/makron-2007574454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, флориан филиппо, сергей лавров, нато, марин, патриот