Макрон заявил, что помощь Украине не будет финансироваться за счет налогов
Макрон: Франция не прибегнет к скрытым налогам для дополнительной помощи Украине
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 мар - РИА Новости. Дополнительная военная помощь Украине не будет финансироваться за счет "скрытых или дополнительных налогов", утверждает президент Франции Эммануэль Макрон.
В среду французский лидер заявил, что страна выделит Украине дополнительную военную помощь на два миллиарда евро. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен прокомментировала заявление президента сообщением в соцсети X: "Этим вечером долг Франции: 3300 миллиарда евро + 2". Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на фоне объявления новой помощи заявил о проведении демонстрации в Париже в субботу в поддержку мира.
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По его словам, финансирование этой помощи обеспечено принятым во Франции законом "о военном программировании" на 2024-2030 годы, согласно которому бюджет военного ведомства к концу этого срока вырастет вдвое за последние 15 лет. Кроме того, Макрон указал на европейское финансирование и финансирование в рамках стран "Большой семерки".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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