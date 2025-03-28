Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Махонин передал команде АПЛ "Пермь" икону Стефана Великопермского - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/makhonin-2007882185.html
Дмитрий Махонин передал команде АПЛ "Пермь" икону Стефана Великопермского
Дмитрий Махонин передал команде АПЛ "Пермь" икону Стефана Великопермского - РИА Новости, 28.03.2025
Дмитрий Махонин передал команде АПЛ "Пермь" икону Стефана Великопермского
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил создателей атомного подводного крейсера "Пермь" и передал его команде икону Стефана Великопермского,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:04:00+03:00
2025-03-28T11:04:00+03:00
пермский край
дмитрий махонин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932664529_0:185:3155:1960_1920x0_80_0_0_c611e2540287bf42fbf8507b459a8813.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил создателей атомного подводного крейсера "Пермь" и передал его команде икону Стефана Великопермского, сообщил Махонин в своем телеграм-канале. Президент России Владимир Путин в четверг разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь", который станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон". Глава Прикамья принял участие в торжественной церемонии. "Символично, что крейсер сошел со стапелей в Год защитника Отечества. Лично поздравил его экипаж с этим событием и передал команде икону Стефана Великопермского, небесного покровителя нашей земли.... Спасибо всем, кто приложил свои усилия к созданию подводного крейсера — конструкторам, инженерам и всему коллективу завода "Севмаш". Труд на благо своей страны и производство лучших орудий для защиты Родины — то, что всегда будет роднить оружейников Прикамья и корабелов Северодвинска", - написал губернатор. АПЛ "Пермь" — российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения. Это шестой по счету корабль семейства "Ясень" проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО "Севмаш". Подлодка заложена 29 июля 2016 года.
https://ria.ru/20250312/makhonin-2004510405.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932664529_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_8e3f9fc6cdd1547656052944610a06ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, дмитрий махонин
Пермский край, Дмитрий Махонин
Дмитрий Махонин передал команде АПЛ "Пермь" икону Стефана Великопермского

Дмитрий Махонин принял участие в церемонии спуска на воду АПЛ "Пермь"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил создателей атомного подводного крейсера "Пермь" и передал его команде икону Стефана Великопермского, сообщил Махонин в своем телеграм-канале.
Президент России Владимир Путин в четверг разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь", который станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".
Глава Прикамья принял участие в торжественной церемонии.
"Символично, что крейсер сошел со стапелей в Год защитника Отечества. Лично поздравил его экипаж с этим событием и передал команде икону Стефана Великопермского, небесного покровителя нашей земли.... Спасибо всем, кто приложил свои усилия к созданию подводного крейсера — конструкторам, инженерам и всему коллективу завода "Севмаш". Труд на благо своей страны и производство лучших орудий для защиты Родины — то, что всегда будет роднить оружейников Прикамья и корабелов Северодвинска", - написал губернатор.
АПЛ "Пермь" — российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения. Это шестой по счету корабль семейства "Ясень" проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО "Севмаш". Подлодка заложена 29 июля 2016 года.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Губернатор Пермского края Махонин посетил с рабочим визитом НИТУ МИСИС
12 марта, 13:20
 
Пермский крайДмитрий Махонин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала