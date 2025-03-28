https://ria.ru/20250328/makhonin-2007882185.html
Дмитрий Махонин передал команде АПЛ "Пермь" икону Стефана Великопермского
Дмитрий Махонин передал команде АПЛ "Пермь" икону Стефана Великопермского - РИА Новости, 28.03.2025
Дмитрий Махонин передал команде АПЛ "Пермь" икону Стефана Великопермского
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил создателей атомного подводного крейсера "Пермь" и передал его команде икону Стефана Великопермского,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:04:00+03:00
2025-03-28T11:04:00+03:00
2025-03-28T11:04:00+03:00
пермский край
дмитрий махонин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил создателей атомного подводного крейсера "Пермь" и передал его команде икону Стефана Великопермского, сообщил Махонин в своем телеграм-канале. Президент России Владимир Путин в четверг разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь", который станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон". Глава Прикамья принял участие в торжественной церемонии. "Символично, что крейсер сошел со стапелей в Год защитника Отечества. Лично поздравил его экипаж с этим событием и передал команде икону Стефана Великопермского, небесного покровителя нашей земли.... Спасибо всем, кто приложил свои усилия к созданию подводного крейсера — конструкторам, инженерам и всему коллективу завода "Севмаш". Труд на благо своей страны и производство лучших орудий для защиты Родины — то, что всегда будет роднить оружейников Прикамья и корабелов Северодвинска", - написал губернатор. АПЛ "Пермь" — российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения. Это шестой по счету корабль семейства "Ясень" проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО "Севмаш". Подлодка заложена 29 июля 2016 года.
https://ria.ru/20250312/makhonin-2004510405.html
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пермский край, дмитрий махонин
Пермский край, Дмитрий Махонин
Дмитрий Махонин передал команде АПЛ "Пермь" икону Стефана Великопермского
Дмитрий Махонин принял участие в церемонии спуска на воду АПЛ "Пермь"
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил создателей атомного подводного крейсера "Пермь" и передал его команде икону Стефана Великопермского, сообщил Махонин в своем телеграм-канале.
Президент России Владимир Путин в четверг разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь", который станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон".
Глава Прикамья принял участие в торжественной церемонии.
"Символично, что крейсер сошел со стапелей в Год защитника Отечества. Лично поздравил его экипаж с этим событием и передал команде икону Стефана Великопермского, небесного покровителя нашей земли.... Спасибо всем, кто приложил свои усилия к созданию подводного крейсера — конструкторам, инженерам и всему коллективу завода "Севмаш". Труд на благо своей страны и производство лучших орудий для защиты Родины — то, что всегда будет роднить оружейников Прикамья и корабелов Северодвинска", - написал губернатор.
АПЛ "Пермь" — российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения. Это шестой по счету корабль семейства "Ясень" проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО "Севмаш". Подлодка заложена 29 июля 2016 года.