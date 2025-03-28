https://ria.ru/20250328/maduro-2008057805.html

Мадуро призвал ООН защитить права венесуэльских мигрантов

Мадуро призвал ООН защитить права венесуэльских мигрантов - РИА Новости, 28.03.2025

Мадуро призвал ООН защитить права венесуэльских мигрантов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и верховным комиссаром ООН по правам человека... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T22:50:00+03:00

2025-03-28T22:50:00+03:00

2025-03-28T22:50:00+03:00

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МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком, в рамках которых заявил о необходимости гарантировать права венесуэльских мигрантов и немедленно освободить депортированных в сальвадорскую тюрьму сограждан, сообщило правительство республики. Власти Сальвадора в середина марта приняли рейсы с 238 предполагаемыми членами венесуэльской преступной группировки "Трен де Арагуа" (Tren de Aragua), депортированными из США. Их сразу поместили в центр содержания террористов крупнейшей сальвадорской тюрьмы CECOT, где содержат десятки тысяч местных бандитов. Согласно заявлениям венесуэльских властей, правозащитников и семей задержанных, эти депортированные мигранты или большинство из них не имеют к бандитам никакого отношения. "Мадуро провел телефонный разговор с Гутеррешем... Позднее он провел вторую беседу с Тюрком. В обоих разговорах президент Мадуро подчеркнул необходимость того, чтобы система Организации Объединенных Наций взяла на себя твердое обязательство гарантировать права венесуэльских мигрантов, обеспечивая соблюдение международного права", - говорится в заявлении правительства Венесуэлы, которое опубликовал в своем Telegram-канале министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль. Как сообщается главой МИД, целью переговоров было обеспечение немедленного и безусловного освобождения 238 соотечественников, "несправедливо задержанных в концентрационных лагерях Сальвадора", где они содержатся "без какой-либо надлежащей правовой процедуры и лишены права на защиту". Согласно тексту сообщения, Мадуро сравнил действия США в отношении венесуэльцев с преследованием еврейского народа в эпоху главы нацистской Германии Адольфа Гитлера. По словам президента Венесуэлы, эти преступления не только отметили одну из самых мрачных страниц в истории, но и привели к краху международного порядка того времени и исчезновению Лиги Наций. "Генеральный секретарь ООН и верховный комиссар по правам человека выразили готовность активизировать все доступные механизмы для скорейшего восстановления грубо нарушенных прав венесуэльских мигрантов. Со своей стороны, Мадуро подтвердил твердую решимость боливарианского правительства не успокаиваться до тех пор, пока оно не гарантирует безопасное возвращение на родину каждого соотечественника, несправедливо заключенного в тюрьму", - сказано в сообщении правительства Венесуэлы.

https://ria.ru/20250323/ssha-2006737086.html

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Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, венесуэла, сша, сальвадор, николас мадуро, антониу гутерреш, адольф гитлер, оон, лига наций