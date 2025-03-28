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Число пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску увеличилось - РИА Новости, 28.03.2025
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18:22 28.03.2025 (обновлено: 18:24 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/lisichansk-2008022495.html
Число пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску увеличилось
Число пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску увеличилось - РИА Новости, 28.03.2025
Число пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску увеличилось
Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по жилому кварталу в Лисичанске в ЛНР увеличилось до семи, пожилая женщина в тяжелом состоянии, сообщили в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:22:00+03:00
2025-03-28T18:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по жилому кварталу в Лисичанске в ЛНР увеличилось до семи, пожилая женщина в тяжелом состоянии, сообщили в правительстве региона. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву в Лисичанске, в результате чего пострадали четыре человека. Администрация Лисичанска позже уточнила, что число пострадавших увеличилось до пяти. "Количество пострадавших в результате ракетного удара по Лисичанску увеличилось до семи человек. Пожилая женщина находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале. По информации министра здравоохранения Наталии Пащенко, четыре женщины и трое мужчин доставлены в больницу, и в основном это пожилые люди за 65 лет. "Одна из женщин потеряла ногу, ее состояние оценивается медиками как тяжелое. Состояние остальных раненых - средней тяжести. Это минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, черепно-мозговые травмы", - сообщила Пащенко.
https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Украина
Число пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску увеличилось

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Лисичанску в ЛНР возросло до семи

© Фото : "Лисичанск - колыбель Донбасса"/TelegramРакетный удар ВСУ по Лисичанску в ЛНР
Ракетный удар ВСУ по Лисичанску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : "Лисичанск - колыбель Донбасса"/Telegram
Ракетный удар ВСУ по Лисичанску в ЛНР
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по жилому кварталу в Лисичанске в ЛНР увеличилось до семи, пожилая женщина в тяжелом состоянии, сообщили в правительстве региона.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву в Лисичанске, в результате чего пострадали четыре человека. Администрация Лисичанска позже уточнила, что число пострадавших увеличилось до пяти.
«
"Количество пострадавших в результате ракетного удара по Лисичанску увеличилось до семи человек. Пожилая женщина находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.
По информации министра здравоохранения Наталии Пащенко, четыре женщины и трое мужчин доставлены в больницу, и в основном это пожилые люди за 65 лет.
"Одна из женщин потеряла ногу, ее состояние оценивается медиками как тяжелое. Состояние остальных раненых - средней тяжести. Это минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, черепно-мозговые травмы", - сообщила Пащенко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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