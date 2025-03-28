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Число пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску увеличилось
Число пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску увеличилось - РИА Новости, 28.03.2025
Число пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску увеличилось
Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по жилому кварталу в Лисичанске в ЛНР увеличилось до семи, пожилая женщина в тяжелом состоянии, сообщили в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:22:00+03:00
2025-03-28T18:22:00+03:00
2025-03-28T18:24:00+03:00
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по жилому кварталу в Лисичанске в ЛНР увеличилось до семи, пожилая женщина в тяжелом состоянии, сообщили в правительстве региона. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву в Лисичанске, в результате чего пострадали четыре человека. Администрация Лисичанска позже уточнила, что число пострадавших увеличилось до пяти. "Количество пострадавших в результате ракетного удара по Лисичанску увеличилось до семи человек. Пожилая женщина находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале. По информации министра здравоохранения Наталии Пащенко, четыре женщины и трое мужчин доставлены в больницу, и в основном это пожилые люди за 65 лет. "Одна из женщин потеряла ногу, ее состояние оценивается медиками как тяжелое. Состояние остальных раненых - средней тяжести. Это минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, черепно-мозговые травмы", - сообщила Пащенко.
https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Число пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску увеличилось
Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Лисичанску в ЛНР возросло до семи