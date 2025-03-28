https://ria.ru/20250328/lisichansk-2008022495.html

Число пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску увеличилось

Число пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску увеличилось - РИА Новости, 28.03.2025

Число пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску увеличилось

Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по жилому кварталу в Лисичанске в ЛНР увеличилось до семи, пожилая женщина в тяжелом состоянии, сообщили в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T18:22:00+03:00

2025-03-28T18:22:00+03:00

2025-03-28T18:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007986212_0:376:940:904_1920x0_80_0_0_b4c0e7f3a2397a0c31ed24e0fffc8bee.jpg

ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ по жилому кварталу в Лисичанске в ЛНР увеличилось до семи, пожилая женщина в тяжелом состоянии, сообщили в правительстве региона. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву в Лисичанске, в результате чего пострадали четыре человека. Администрация Лисичанска позже уточнила, что число пострадавших увеличилось до пяти. "Количество пострадавших в результате ракетного удара по Лисичанску увеличилось до семи человек. Пожилая женщина находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении правительства в Telegram-канале. По информации министра здравоохранения Наталии Пащенко, четыре женщины и трое мужчин доставлены в больницу, и в основном это пожилые люди за 65 лет. "Одна из женщин потеряла ногу, ее состояние оценивается медиками как тяжелое. Состояние остальных раненых - средней тяжести. Это минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, черепно-мозговые травмы", - сообщила Пащенко.

https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html

лисичанск

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лисичанск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, украина