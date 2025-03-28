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Шести людям, вернувшимся с Украины, требуется медпомощь - РИА Новости, 28.03.2025
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17:26 28.03.2025 (обновлено: 17:46 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/kursk-2008006940.html
Шести людям, вернувшимся с Украины, требуется медпомощь
Шести людям, вернувшимся с Украины, требуется медпомощь - РИА Новости, 28.03.2025
Шести людям, вернувшимся с Украины, требуется медпомощь
Пяти взрослым и одному 11-летнему ребенку, вернувшимся с Украины, требуется медицинская помощь, в Курск их экстренно доставят машины скорой помощи, сообщил врио РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:26:00+03:00
2025-03-28T17:46:00+03:00
украина
александр хинштейн
происшествия
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КУРСК, 28 мар - РИА Новости. Пяти взрослым и одному 11-летнему ребенку, вернувшимся с Украины, требуется медицинская помощь, в Курск их экстренно доставят машины скорой помощи, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины."Среди возвращённых курян есть один несовершеннолетний ребенок — мальчик 11 лет. Вместе с ним еще пяти нашим жителям требуется медицинская помощь — каретами скорой они будут экстренно доставлены в больницы. Уверен, что наши врачи сделают всё, что будет в их силах, и даже больше, чтобы жизни и здоровью людей ничего не угрожало", - сообщил Хинштейн.
https://ria.ru/20250328/vsu-2007989227.html
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украина, александр хинштейн, происшествия
Украина, Александр Хинштейн, Происшествия
Шести людям, вернувшимся с Украины, требуется медпомощь

Пяти взрослым и ребенку, вернувшимся с Украины, требуется медпомощь

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВозвращение жителей Курской области, вывезенных ВСУ
Возвращение жителей Курской области, вывезенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Возвращение жителей Курской области, вывезенных ВСУ
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КУРСК, 28 мар - РИА Новости. Пяти взрослым и одному 11-летнему ребенку, вернувшимся с Украины, требуется медицинская помощь, в Курск их экстренно доставят машины скорой помощи, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины.
"Среди возвращённых курян есть один несовершеннолетний ребенок — мальчик 11 лет. Вместе с ним еще пяти нашим жителям требуется медицинская помощь — каретами скорой они будут экстренно доставлены в больницы. Уверен, что наши врачи сделают всё, что будет в их силах, и даже больше, чтобы жизни и здоровью людей ничего не угрожало", - сообщил Хинштейн.
Жители Курской области, вывезенные ВСУ, возвращены в Россию с Украины - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Россию вернулись еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ
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УкраинаАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
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