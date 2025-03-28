https://ria.ru/20250328/kursk-2008006940.html

Шести людям, вернувшимся с Украины, требуется медпомощь

Шести людям, вернувшимся с Украины, требуется медпомощь - РИА Новости, 28.03.2025

Шести людям, вернувшимся с Украины, требуется медпомощь

Пяти взрослым и одному 11-летнему ребенку, вернувшимся с Украины, требуется медицинская помощь, в Курск их экстренно доставят машины скорой помощи, сообщил врио РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:26:00+03:00

2025-03-28T17:26:00+03:00

2025-03-28T17:46:00+03:00

украина

александр хинштейн

происшествия

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КУРСК, 28 мар - РИА Новости. Пяти взрослым и одному 11-летнему ребенку, вернувшимся с Украины, требуется медицинская помощь, в Курск их экстренно доставят машины скорой помощи, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины."Среди возвращённых курян есть один несовершеннолетний ребенок — мальчик 11 лет. Вместе с ним еще пяти нашим жителям требуется медицинская помощь — каретами скорой они будут экстренно доставлены в больницы. Уверен, что наши врачи сделают всё, что будет в их силах, и даже больше, чтобы жизни и здоровью людей ничего не угрожало", - сообщил Хинштейн.

https://ria.ru/20250328/vsu-2007989227.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, александр хинштейн, происшествия