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Россия уделяет особое внимание сотрудничеству с Кубой, заявил Медведев - РИА Новости, 28.03.2025
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15:45 28.03.2025 (обновлено: 16:02 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/kuba-2007961904.html
Россия уделяет особое внимание сотрудничеству с Кубой, заявил Медведев
Россия уделяет особое внимание сотрудничеству с Кубой, заявил Медведев - РИА Новости, 28.03.2025
Россия уделяет особое внимание сотрудничеству с Кубой, заявил Медведев
Россия уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Кубой, особенно в сферах энергетики, сельского хозяйства и туризма, заявил зампред Совбеза РФ,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:45:00+03:00
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куба
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Кубой, особенно в сферах энергетики, сельского хозяйства и туризма, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев на странице во "Вконтакте" сообщил, что провел в пятницу встречу с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. "Уделяем особое внимание расширению кооперации между нашими странами, особенно в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, образование и туризм", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20250328/medvedev-2007959469.html
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россия, куба, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Россия, Куба, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Россия уделяет особое внимание сотрудничеству с Кубой, заявил Медведев

Медведев: Россия уделяет особое внимание сотрудничеству с Кубой в сфере туризма

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес во время встречи
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес во время встречи
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Кубой, особенно в сферах энергетики, сельского хозяйства и туризма, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев на странице во "Вконтакте" сообщил, что провел в пятницу встречу с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом.
"Уделяем особое внимание расширению кооперации между нашими странами, особенно в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, образование и туризм", - отметил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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