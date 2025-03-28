https://ria.ru/20250328/kuba-2007961904.html

Россия уделяет особое внимание сотрудничеству с Кубой, заявил Медведев

Россия уделяет особое внимание сотрудничеству с Кубой, заявил Медведев - РИА Новости, 28.03.2025

Россия уделяет особое внимание сотрудничеству с Кубой, заявил Медведев

Россия уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Кубой, особенно в сферах энергетики, сельского хозяйства и туризма, заявил зампред Совбеза РФ,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:45:00+03:00

2025-03-28T15:45:00+03:00

2025-03-28T16:02:00+03:00

россия

куба

дмитрий медведев

единая россия

в мире

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Кубой, особенно в сферах энергетики, сельского хозяйства и туризма, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев на странице во "Вконтакте" сообщил, что провел в пятницу встречу с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. "Уделяем особое внимание расширению кооперации между нашими странами, особенно в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, образование и туризм", - отметил Медведев.

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россия

куба

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россия, куба, дмитрий медведев, единая россия, в мире