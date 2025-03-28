В России высказались о крушении батискафа с туристами в Египте
Вице-президент АТОР: властям Египта придется разобраться после ЧП с батискафом
© Getty Images / picture allianceМесто крушения батискафа у берегов Египта
© Getty Images / picture alliance
Место крушения батискафа у берегов Египта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Египетскому правительству придется устроить проверку после аварии батискафа, поскольку услуга подводного путешествия была официально одобрена, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью RT.
«
"Это не что-то сами придумали, опустились, это деятельность, которая была разрешена египетскими властями, а значит, по результатам трагедии, египетским властям придется дать оценку произошедшему чрезвычайному происшествию", — рассказал Мурадян журналистам.
Вице-президент АТОР также добавил, что пока нет информации о том, как именно туристы приобретали экскурсию на батискафе.
В пятницу москвичка Алена рассказала РИА Новости, как восемь лет назад с семьей каталась на батискафе "Синдбад" в Египте, прогулку на котором "впаривали" туристам, хотя уже тогда он "еле дышал", а на борту даже не проводился инструктаж и отсутствовали жилеты безопасности.
В четверг прогулочный батискаф, на котором находились в том числе туристы из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным местных властей, шесть россиян. В больницы доставили более 20 пострадавших. Их госпитализировали с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием, но есть и пациенты без видимых повреждений.
Инцидент произошел с батискафом гостиницы "Синдбад", туристы были клиентами компании "Библио-Глобус".
Как писал "Коммерсантъ", по предварительным данным, один из двух капитанов судна не справился с управлением или, проявив халатность, подошел слишком близко к рифу.
Пассажирка батискафа Екатерина рассказала РЕН ТВ, что во время посадки в судно в два открытых люка стала заливаться вода.