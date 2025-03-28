https://ria.ru/20250328/krushenie-2007861965.html

В России высказались о крушении батискафа с туристами в Египте

В России высказались о крушении батискафа с туристами в Египте - РИА Новости, 28.03.2025

В России высказались о крушении батискафа с туристами в Египте

Египетскому правительству придется устроить проверку после аварии батискафа, поскольку услуга подводного путешествия была официально одобрена, заявил... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T09:13:00+03:00

2025-03-28T09:13:00+03:00

2025-03-28T11:12:00+03:00

россия

египет

хургада

артур мурадян

крушение батискафа в хургаде

в мире

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007869578_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_7894167c767eca3b9f911ed671909028.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Египетскому правительству придется устроить проверку после аварии батискафа, поскольку услуга подводного путешествия была официально одобрена, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью RT."Это не что-то сами придумали, опустились, это деятельность, которая была разрешена египетскими властями, а значит, по результатам трагедии, египетским властям придется дать оценку произошедшему чрезвычайному происшествию", — рассказал Мурадян журналистам.Вице-президент АТОР также добавил, что пока нет информации о том, как именно туристы приобретали экскурсию на батискафе.В пятницу москвичка Алена рассказала РИА Новости, как восемь лет назад с семьей каталась на батискафе "Синдбад" в Египте, прогулку на котором "впаривали" туристам, хотя уже тогда он "еле дышал", а на борту даже не проводился инструктаж и отсутствовали жилеты безопасности.В четверг прогулочный батискаф, на котором находились в том числе туристы из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным местных властей, шесть россиян. В больницы доставили более 20 пострадавших. Их госпитализировали с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием, но есть и пациенты без видимых повреждений.Инцидент произошел с батискафом гостиницы "Синдбад", туристы были клиентами компании "Библио-Глобус".Как писал "Коммерсантъ", по предварительным данным, один из двух капитанов судна не справился с управлением или, проявив халатность, подошел слишком близко к рифу.Пассажирка батискафа Екатерина рассказала РЕН ТВ, что во время посадки в судно в два открытых люка стала заливаться вода.

https://ria.ru/20250328/tatarstan-2007826576.html

https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007782200.html

россия

египет

хургада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, египет, хургада, артур мурадян, крушение батискафа в хургаде, в мире, происшествия