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В России высказались о крушении батискафа с туристами в Египте - РИА Новости, 28.03.2025
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09:13 28.03.2025 (обновлено: 11:12 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/krushenie-2007861965.html
В России высказались о крушении батискафа с туристами в Египте
В России высказались о крушении батискафа с туристами в Египте - РИА Новости, 28.03.2025
В России высказались о крушении батискафа с туристами в Египте
Египетскому правительству придется устроить проверку после аварии батискафа, поскольку услуга подводного путешествия была официально одобрена, заявил... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T09:13:00+03:00
2025-03-28T11:12:00+03:00
россия
египет
хургада
артур мурадян
крушение батискафа в хургаде
в мире
происшествия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Египетскому правительству придется устроить проверку после аварии батискафа, поскольку услуга подводного путешествия была официально одобрена, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью RT."Это не что-то сами придумали, опустились, это деятельность, которая была разрешена египетскими властями, а значит, по результатам трагедии, египетским властям придется дать оценку произошедшему чрезвычайному происшествию", — рассказал Мурадян журналистам.Вице-президент АТОР также добавил, что пока нет информации о том, как именно туристы приобретали экскурсию на батискафе.В пятницу москвичка Алена рассказала РИА Новости, как восемь лет назад с семьей каталась на батискафе "Синдбад" в Египте, прогулку на котором "впаривали" туристам, хотя уже тогда он "еле дышал", а на борту даже не проводился инструктаж и отсутствовали жилеты безопасности.В четверг прогулочный батискаф, на котором находились в том числе туристы из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным местных властей, шесть россиян. В больницы доставили более 20 пострадавших. Их госпитализировали с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием, но есть и пациенты без видимых повреждений.Инцидент произошел с батискафом гостиницы "Синдбад", туристы были клиентами компании "Библио-Глобус".Как писал "Коммерсантъ", по предварительным данным, один из двух капитанов судна не справился с управлением или, проявив халатность, подошел слишком близко к рифу.Пассажирка батискафа Екатерина рассказала РЕН ТВ, что во время посадки в судно в два открытых люка стала заливаться вода.
https://ria.ru/20250328/tatarstan-2007826576.html
https://ria.ru/20250327/batiskaf-2007782200.html
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россия, египет, хургада, артур мурадян, крушение батискафа в хургаде, в мире, происшествия
Россия, Египет, Хургада, Артур Мурадян, Крушение батискафа в Хургаде, В мире, Происшествия
В России высказались о крушении батискафа с туристами в Египте

Вице-президент АТОР: властям Египта придется разобраться после ЧП с батискафом

© Getty Images / picture allianceМесто крушения батискафа у берегов Египта
Место крушения батискафа у берегов Египта - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Getty Images / picture alliance
Место крушения батискафа у берегов Египта
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Египетскому правительству придется устроить проверку после аварии батискафа, поскольку услуга подводного путешествия была официально одобрена, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в интервью RT.
«
"Это не что-то сами придумали, опустились, это деятельность, которая была разрешена египетскими властями, а значит, по результатам трагедии, египетским властям придется дать оценку произошедшему чрезвычайному происшествию", — рассказал Мурадян журналистам.
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Вице-президент АТОР также добавил, что пока нет информации о том, как именно туристы приобретали экскурсию на батискафе.
В пятницу москвичка Алена рассказала РИА Новости, как восемь лет назад с семьей каталась на батискафе "Синдбад" в Египте, прогулку на котором "впаривали" туристам, хотя уже тогда он "еле дышал", а на борту даже не проводился инструктаж и отсутствовали жилеты безопасности.
В четверг прогулочный батискаф, на котором находились в том числе туристы из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным местных властей, шесть россиян. В больницы доставили более 20 пострадавших. Их госпитализировали с травмами головы, конечностей, ушибами, трудностями с дыханием, но есть и пациенты без видимых повреждений.
Инцидент произошел с батискафом гостиницы "Синдбад", туристы были клиентами компании "Библио-Глобус".
Как писал "Коммерсантъ", по предварительным данным, один из двух капитанов судна не справился с управлением или, проявив халатность, подошел слишком близко к рифу.
Пассажирка батискафа Екатерина рассказала РЕН ТВ, что во время посадки в судно в два открытых люка стала заливаться вода.
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РоссияЕгипетХургадаАртур МурадянКрушение батискафа в ХургадеВ миреПроисшествия
 
 
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