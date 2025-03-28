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Котюков: для Красноярского края Арктика — стратегический приоритет - РИА Новости, 28.03.2025
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10:50 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/kotyukov-2007877595.html
Котюков: для Красноярского края Арктика — стратегический приоритет
Котюков: для Красноярского края Арктика — стратегический приоритет - РИА Новости, 28.03.2025
Котюков: для Красноярского края Арктика — стратегический приоритет
Для Красноярского края Арктика — это территория безусловного стратегического внимания, и меры поддержки в арктической зоне были сконцентрированы достаточно... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:50:00+03:00
2025-03-28T10:50:00+03:00
красноярский край
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Для Красноярского края Арктика — это территория безусловного стратегического внимания, и меры поддержки в арктической зоне были сконцентрированы достаточно давно, сообщил РИА Новости губернатор региона Михаил Котюков на Международном арктическом форуме. По его словам, на севере Красноярского края давно работает компания "Норильский никель", недавно на север региона пришла компания "Роснефть". Поэтому ключевые месторождения, которые сегодня разрабатываются, должны в перспективе выйти на добычу в 100 миллионов тонн ежегодно, это будет примерно пятая часть российской добычи нефти. На севере Таймырского полуострова найдено месторождение угля. Его разработку ведет компания "Северная звезда", добавил Котюков. Более того, отметил губернатор, "Русская платина" в дополнение к работе "Норильского никеля" разрабатывает свои мощности, а "Норильский комбинат" развивает способности по переделу металлов. Глава региона уточнил, что по решению президента России Владимира Путина с 2021 года правительством был утвержден комплексный план по развитию Норильска. "Мы закончили реконструкцию первых социальных объектов, фактически заново построили первые четыре жилых дома, нашли технологии, позаимствовали у промышленности, конечно, как можно обеспечивать продление срока службы в зданиях, которые были построены в предыдущие годы. И это существенно дешевле чем, сносить и строить заново. И эти решения уже сейчас формируют новый облик Норильска. Фактически сейчас Норильск переживает второе рождение", — добавил Котюков. VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" (МАФ) прошел на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.
https://ria.ru/20250213/kotyukov-1999094570.html
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красноярский край
Красноярский край
Котюков: для Красноярского края Арктика — стратегический приоритет

Котюков: Арктика для Красноярского края является приоритетной территорией

© Фото : Правительство Красноярского краяГубернатор Красноярского края Михаил Котюков
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Правительство Красноярского края
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Для Красноярского края Арктика — это территория безусловного стратегического внимания, и меры поддержки в арктической зоне были сконцентрированы достаточно давно, сообщил РИА Новости губернатор региона Михаил Котюков на Международном арктическом форуме.
По его словам, на севере Красноярского края давно работает компания "Норильский никель", недавно на север региона пришла компания "Роснефть". Поэтому ключевые месторождения, которые сегодня разрабатываются, должны в перспективе выйти на добычу в 100 миллионов тонн ежегодно, это будет примерно пятая часть российской добычи нефти.
На севере Таймырского полуострова найдено месторождение угля. Его разработку ведет компания "Северная звезда", добавил Котюков.
Более того, отметил губернатор, "Русская платина" в дополнение к работе "Норильского никеля" разрабатывает свои мощности, а "Норильский комбинат" развивает способности по переделу металлов.
Глава региона уточнил, что по решению президента России Владимира Путина с 2021 года правительством был утвержден комплексный план по развитию Норильска.
"Мы закончили реконструкцию первых социальных объектов, фактически заново построили первые четыре жилых дома, нашли технологии, позаимствовали у промышленности, конечно, как можно обеспечивать продление срока службы в зданиях, которые были построены в предыдущие годы. И это существенно дешевле чем, сносить и строить заново. И эти решения уже сейчас формируют новый облик Норильска. Фактически сейчас Норильск переживает второе рождение", — добавил Котюков.
VI Международный арктический форум "Арктика - территория диалога" (МАФ) прошел на территории Мурманской области 26-27 марта. Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона. Одной из главных тем форума стало развитие Севморпути в честь 500-летия его освоения.
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