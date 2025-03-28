В Дании собрались около 300 человек, чтобы выступить против США
TV2: в Копенгагене собрались около 300 человек, чтобы выразить протест США
Копенгаген. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Примерно 300 человек собрались перед представительством Гренландии в датском Копенгагене, чтобы выразить поддержку гренландскому народу и выступить против США, сообщает датский телеканал TV2.
Делегация из США на этой неделе посещает Гренландию на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров. Во вторник вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что присоединится к своей жене Уше Вэнс в составе делегации. В ходе визита запланировано посещение базы Питтуфик вместе с советником американского президента по национальной безопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Штатов Крисом Райтом, при этом план визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить гренландскую столицу Нуук и объекты культурного наследия острова, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках.
"Около 300 человек прямо сейчас собрались перед представительством Гренландии в Копенгагене для демонстрации против США и выражения своей поддержки гренландскому народу", - говорится в сообщении телеканала.
По данным телеканала, демонстрация была организована партиями "Единый список" и "Венстре".
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В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Президент США, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории, в пятницу сказал, что остров нужен Штатам с точки зрения безопасности, и выбор здесь отсутствует. Американский лидер также отметил, что принадлежащий Дании остров необходим Америке для обеспечения международной безопасности, указав на риски со стороны Китая и России.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
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