https://ria.ru/20250328/kopengagen-2008057617.html

В Дании собрались около 300 человек, чтобы выступить против США

В Дании собрались около 300 человек, чтобы выступить против США - РИА Новости, 28.03.2025

В Дании собрались около 300 человек, чтобы выступить против США

Примерно 300 человек собрались перед представительством Гренландии в датском Копенгагене, чтобы выразить поддержку гренландскому народу и выступить против США,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T22:50:00+03:00

2025-03-28T22:50:00+03:00

2025-03-28T22:51:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Примерно 300 человек собрались перед представительством Гренландии в датском Копенгагене, чтобы выразить поддержку гренландскому народу и выступить против США, сообщает датский телеканал TV2. Делегация из США на этой неделе посещает Гренландию на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на остров. Во вторник вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что присоединится к своей жене Уше Вэнс в составе делегации. В ходе визита запланировано посещение базы Питтуфик вместе с советником американского президента по национальной безопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Штатов Крисом Райтом, при этом план визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить гренландскую столицу Нуук и объекты культурного наследия острова, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках. "Около 300 человек прямо сейчас собрались перед представительством Гренландии в Копенгагене для демонстрации против США и выражения своей поддержки гренландскому народу", - говорится в сообщении телеканала. По данным телеканала, демонстрация была организована партиями "Единый список" и "Венстре". В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Президент США, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории, в пятницу сказал, что остров нужен Штатам с точки зрения безопасности, и выбор здесь отсутствует. Американский лидер также отметил, что принадлежащий Дании остров необходим Америке для обеспечения международной безопасности, указав на риски со стороны Китая и России. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.

https://ria.ru/20250328/vens-2008050991.html

https://ria.ru/20250328/tramp-2008043013.html

https://ria.ru/20250327/grenlandiya-1994612112.html

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в мире, гренландия, сша, копенгаген, дональд трамп, майк уолтц, дания