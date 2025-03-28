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ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода - РИА Новости, 28.03.2025
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13:22 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/kontrabandisty-2007921658.html
ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода
ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода - РИА Новости, 28.03.2025
ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода
Сотрудники УФСБ пресекли попытку незаконного вывоза военной продукции за границу, задержав двух белгородцев и гражданина Украины, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:22:00+03:00
2025-03-28T13:22:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ пресекли попытку незаконного вывоза военной продукции за границу, задержав двух белгородцев и гражданина Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. "УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность группы лиц, причастных к контрабанде продукции военного назначения. В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что два сотрудника белгородской коммерческой организации с участием проживающего в городе Варшава (Республика Польша) гражданина Украины предприняли попытку незаконного вывоза через таможенную границу ЕАЭС продукции военного назначения", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами-членами ЕАЭС военной техники). Им грозит до десяти лет лишения свободы.
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происшествия, украина, россия, белгородская область, евразийский экономический союз, безопасность
Происшествия, Украина, Россия, Белгородская область, Евразийский экономический союз, Безопасность
ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода

ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода за границу

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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БЕЛГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ пресекли попытку незаконного вывоза военной продукции за границу, задержав двух белгородцев и гражданина Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
"УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность группы лиц, причастных к контрабанде продукции военного назначения. В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что два сотрудника белгородской коммерческой организации с участием проживающего в городе Варшава (Республика Польша) гражданина Украины предприняли попытку незаконного вывоза через таможенную границу ЕАЭС продукции военного назначения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами-членами ЕАЭС военной техники). Им грозит до десяти лет лишения свободы.
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ПроисшествияУкраинаРоссияБелгородская областьЕвразийский экономический союзБезопасность
 
 
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