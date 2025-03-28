https://ria.ru/20250328/kontrabandisty-2007921658.html
ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода
ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода - РИА Новости, 28.03.2025
ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода
Сотрудники УФСБ пресекли попытку незаконного вывоза военной продукции за границу, задержав двух белгородцев и гражданина Украины, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:22:00+03:00
2025-03-28T13:22:00+03:00
2025-03-28T13:22:00+03:00
происшествия
украина
россия
белгородская область
евразийский экономический союз
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
БЕЛГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ пресекли попытку незаконного вывоза военной продукции за границу, задержав двух белгородцев и гражданина Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. "УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность группы лиц, причастных к контрабанде продукции военного назначения. В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что два сотрудника белгородской коммерческой организации с участием проживающего в городе Варшава (Республика Польша) гражданина Украины предприняли попытку незаконного вывоза через таможенную границу ЕАЭС продукции военного назначения", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами-членами ЕАЭС военной техники). Им грозит до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241203/kontrabanda-1987133945.html
украина
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, россия, белгородская область, евразийский экономический союз, безопасность
Происшествия, Украина, Россия, Белгородская область, Евразийский экономический союз, Безопасность
ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода
ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода за границу