https://ria.ru/20250328/kontrabandisty-2007921658.html

ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода

ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода - РИА Новости, 28.03.2025

ФСБ пресекла контрабанду военной продукции из Белгорода

Сотрудники УФСБ пресекли попытку незаконного вывоза военной продукции за границу, задержав двух белгородцев и гражданина Украины, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:22:00+03:00

2025-03-28T13:22:00+03:00

2025-03-28T13:22:00+03:00

происшествия

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БЕЛГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Сотрудники УФСБ пресекли попытку незаконного вывоза военной продукции за границу, задержав двух белгородцев и гражданина Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. "УФСБ России по Белгородской области пресечена преступная деятельность группы лиц, причастных к контрабанде продукции военного назначения. В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что два сотрудника белгородской коммерческой организации с участием проживающего в городе Варшава (Республика Польша) гражданина Украины предприняли попытку незаконного вывоза через таможенную границу ЕАЭС продукции военного назначения", - говорится в сообщении. Уточняется, что в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами-членами ЕАЭС военной техники). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241203/kontrabanda-1987133945.html

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происшествия, украина, россия, белгородская область, евразийский экономический союз, безопасность