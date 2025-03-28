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Возможности продвижения российского контента в Китай обсудили на МФПМ - РИА Новости, 28.03.2025
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13:00 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/kontent-2007916850.html
Возможности продвижения российского контента в Китай обсудили на МФПМ
Возможности продвижения российского контента в Китай обсудили на МФПМ - РИА Новости, 28.03.2025
Возможности продвижения российского контента в Китай обсудили на МФПМ
Российский видеоконтент обладает значительным экспортным потенциалом на китайском рынке, ключевым инструментом к которому является копродукция, рассказала... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:00:00+03:00
2025-03-28T13:00:00+03:00
китай
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российский видеоконтент обладает значительным экспортным потенциалом на китайском рынке, ключевым инструментом к которому является копродукция, рассказала руководитель проекта по экспорту услуг Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Екатерина Кондакова на площадке Московского форума по производству медиаконтента."Российская индустрия видеоконтента обладает значительным экспортным потенциалом на китайском рынке, который сегодня является одним из самых динамично развивающихся в мире. Успех нашего контента в Китае во многом зависит от способности адаптироваться к местным культурным особенностям и предпочтениям зрителей. В этом контексте копродукция с китайскими компаниями становится ключевым инструментом, позволяющим не только обойти квоты на иностранный контент, но и создать продукты, которые будут востребованы у китайской аудитории. Совместные проекты открывают новые горизонты для российских производителей и способствуют укреплению культурных связей между нашими странами", — сказала Кондакова на 21-й индустриальной выставке оборудования для производства медиаконтента CPS 2025, которая состоялась в рамках форума.Форум собрал ведущих экспертов, представителей медиаиндустрии и государственных структур, заинтересованных в расширении проектов международного сотрудничества и развитии экспортного потенциала российской индустрии аудиовизуального контента, а также культурного обмена между Россией и Китаем.Участники форума обсудили актуальные тенденции, вызовы и возможности, которые открываются для российских производителей в условиях динамично развивающейся китайской киноиндустрии. Эксперты отметили растущий интерес китайской аудитории к российскому контенту, который включает в себя фильмы, сериалы, анимацию и другие формы медиа.Одним из ключевых моментов дискуссии стало обсуждение стратегий сотрудничества с китайскими платформами и дистрибьюторами. Участники форума пришли к выводу, что для успешного продвижения российского контента необходимо наладить партнерские отношения с местными игроками, а также активно использовать цифровые технологии и социальные сети для достижения целевой аудитории.
https://ria.ru/20250318/rets-2005681491.html
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китай, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика
Китай, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика
Возможности продвижения российского контента в Китай обсудили на МФПМ

Продвижение российского контента в Китай через копродукцию обсудили на МФПМ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российский видеоконтент обладает значительным экспортным потенциалом на китайском рынке, ключевым инструментом к которому является копродукция, рассказала руководитель проекта по экспорту услуг Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Екатерина Кондакова на площадке Московского форума по производству медиаконтента.
"Российская индустрия видеоконтента обладает значительным экспортным потенциалом на китайском рынке, который сегодня является одним из самых динамично развивающихся в мире. Успех нашего контента в Китае во многом зависит от способности адаптироваться к местным культурным особенностям и предпочтениям зрителей. В этом контексте копродукция с китайскими компаниями становится ключевым инструментом, позволяющим не только обойти квоты на иностранный контент, но и создать продукты, которые будут востребованы у китайской аудитории. Совместные проекты открывают новые горизонты для российских производителей и способствуют укреплению культурных связей между нашими странами", — сказала Кондакова на 21-й индустриальной выставке оборудования для производства медиаконтента CPS 2025, которая состоялась в рамках форума.
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Форум собрал ведущих экспертов, представителей медиаиндустрии и государственных структур, заинтересованных в расширении проектов международного сотрудничества и развитии экспортного потенциала российской индустрии аудиовизуального контента, а также культурного обмена между Россией и Китаем.
Участники форума обсудили актуальные тенденции, вызовы и возможности, которые открываются для российских производителей в условиях динамично развивающейся китайской киноиндустрии. Эксперты отметили растущий интерес китайской аудитории к российскому контенту, который включает в себя фильмы, сериалы, анимацию и другие формы медиа.
Одним из ключевых моментов дискуссии стало обсуждение стратегий сотрудничества с китайскими платформами и дистрибьюторами. Участники форума пришли к выводу, что для успешного продвижения российского контента необходимо наладить партнерские отношения с местными игроками, а также активно использовать цифровые технологии и социальные сети для достижения целевой аудитории.
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