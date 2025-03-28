https://ria.ru/20250328/konflikt-2007825823.html

Путин рассказал о попытках России урегулировать ситуацию на Украине

Путин рассказал о попытках России урегулировать ситуацию на Украине - РИА Новости, 28.03.2025

Путин рассказал о попытках России урегулировать ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ на протяжении восьми лет пыталась мирными средствами урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T00:16:00+03:00

2025-03-28T00:16:00+03:00

2025-03-28T00:42:00+03:00

россия

украина

владимир путин

мурманск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007565686_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_e1fe2603a76f4ae10f46b73b52b48cb4.jpg

МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ на протяжении восьми лет пыталась мирными средствами урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины.Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой."Мы на протяжении восьми лет пытались урегулировать эти вопросы и эти проблемы мирными средствами", - сказал Путин, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск".В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.

https://ria.ru/20250328/putin-2007827927.html

россия

украина

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир путин, мурманск