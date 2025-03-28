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Путин рассказал о попытках России урегулировать ситуацию на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
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00:16 28.03.2025 (обновлено: 00:42 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/konflikt-2007825823.html
Путин рассказал о попытках России урегулировать ситуацию на Украине
Путин рассказал о попытках России урегулировать ситуацию на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал о попытках России урегулировать ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ на протяжении восьми лет пыталась мирными средствами урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины. РИА Новости, 28.03.2025
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россия
украина
владимир путин
мурманск
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ на протяжении восьми лет пыталась мирными средствами урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины.Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой."Мы на протяжении восьми лет пытались урегулировать эти вопросы и эти проблемы мирными средствами", - сказал Путин, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск".В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
https://ria.ru/20250328/putin-2007827927.html
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россия, украина, владимир путин, мурманск
Россия, Украина, Владимир Путин, Мурманск
Путин рассказал о попытках России урегулировать ситуацию на Украине

Путин: Россия 8 лет пыталась найти мирное решение ситуации на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ на протяжении восьми лет пыталась мирными средствами урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины.
Глава государства в четверг находится в Мурманске с рабочей поездкой.
"Мы на протяжении восьми лет пытались урегулировать эти вопросы и эти проблемы мирными средствами", - сказал Путин, общаясь с моряками АПЛ "Архангельск".
В Мурманске 26-27 марта проходит Международный арктический форум под девизом "На Севере - жить!", который посвящен 500-летию открытия Северного морского пути. Организатор форума - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.
Путин за чашкой чая пообщался с экипажем подводного крейсера Архангельск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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РоссияУкраинаВладимир ПутинМурманск
 
 
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