Кнайсль рассказала о жизни в российской деревне
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала, что нашла свою Россию в деревне
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Деревня в России - это совершенно другой мир, это маленькая жизнь, заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на передаче "Русский ковчег" в эфире телеканала "СПАС".
«
"Деревня — это совсем другой мир. Я переехала в деревню по нескольким причинам. Деревня, если можно так выразиться, это мой личный опыт. Я нашла свою Россию, которая представляет собой малую часть большого. Это маленькая деревня, маленькая жизнь", - заявила Кнайсль.
Кнайсль рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области
19 сентября 2024, 06:31
Она добавила, что имеет автомобиль, на котором по возможности подвозит жителей деревни.
«
"Я нахожусь в несколько привилегированном положении, поскольку у меня иные финансовые возможности. Плюс, что очень важно в деревне, у меня есть машина. Мне не нужно ходить на рынок пешком, чтобы купить картошку и молоко… При любой возможности я подвожу людей на машине, потому что без машины в сельской местности очень сложно. Я это знаю", - добавила экс-глава МИД Австрии.
Кнайсль также заявила, что деревни "могли бы все больше наполняться жизнью", потому что сегодня есть множество профессий, позволяющих работать из деревни дистанционно.
В 2023 году Кнайсль сообщала РИА Новости, что проживает в деревне Петрушово Рязанской области, жизнь в российской деревне ей нравится, а местные жители приняли ее хорошо.
В "Русском доме" в Белграде рассказали о причинах переезда россиян в Сербию
23 ноября 2024, 17:32