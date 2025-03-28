https://ria.ru/20250328/knaysl-2008064445.html

Кнайсль рассказала о жизни в российской деревне

Кнайсль рассказала о жизни в российской деревне - РИА Новости, 28.03.2025

Кнайсль рассказала о жизни в российской деревне

Деревня в России - это совершенно другой мир, это маленькая жизнь, заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на передаче РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T23:57:00+03:00

2025-03-28T23:57:00+03:00

2025-03-28T23:57:00+03:00

рязанская область

карин кнайсль

австрия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Деревня в России - это совершенно другой мир, это маленькая жизнь, заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на передаче "Русский ковчег" в эфире телеканала "СПАС". "Деревня — это совсем другой мир. Я переехала в деревню по нескольким причинам. Деревня, если можно так выразиться, это мой личный опыт. Я нашла свою Россию, которая представляет собой малую часть большого. Это маленькая деревня, маленькая жизнь", - заявила Кнайсль. Она добавила, что имеет автомобиль, на котором по возможности подвозит жителей деревни. "Я нахожусь в несколько привилегированном положении, поскольку у меня иные финансовые возможности. Плюс, что очень важно в деревне, у меня есть машина. Мне не нужно ходить на рынок пешком, чтобы купить картошку и молоко… При любой возможности я подвожу людей на машине, потому что без машины в сельской местности очень сложно. Я это знаю", - добавила экс-глава МИД Австрии. Кнайсль также заявила, что деревни "могли бы все больше наполняться жизнью", потому что сегодня есть множество профессий, позволяющих работать из деревни дистанционно. В 2023 году Кнайсль сообщала РИА Новости, что проживает в деревне Петрушово Рязанской области, жизнь в российской деревне ей нравится, а местные жители приняли ее хорошо.

https://ria.ru/20240919/knaysl-1973550003.html

https://ria.ru/20241123/pereezd-1985364898.html

рязанская область

австрия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рязанская область, карин кнайсль, австрия