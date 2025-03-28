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Кнайсль рассказала о жизни в российской деревне - РИА Новости, 28.03.2025
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23:57 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/knaysl-2008064445.html
Кнайсль рассказала о жизни в российской деревне
Кнайсль рассказала о жизни в российской деревне - РИА Новости, 28.03.2025
Кнайсль рассказала о жизни в российской деревне
Деревня в России - это совершенно другой мир, это маленькая жизнь, заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на передаче РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T23:57:00+03:00
2025-03-28T23:57:00+03:00
рязанская область
карин кнайсль
австрия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Деревня в России - это совершенно другой мир, это маленькая жизнь, заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на передаче "Русский ковчег" в эфире телеканала "СПАС". "Деревня — это совсем другой мир. Я переехала в деревню по нескольким причинам. Деревня, если можно так выразиться, это мой личный опыт. Я нашла свою Россию, которая представляет собой малую часть большого. Это маленькая деревня, маленькая жизнь", - заявила Кнайсль. Она добавила, что имеет автомобиль, на котором по возможности подвозит жителей деревни. "Я нахожусь в несколько привилегированном положении, поскольку у меня иные финансовые возможности. Плюс, что очень важно в деревне, у меня есть машина. Мне не нужно ходить на рынок пешком, чтобы купить картошку и молоко… При любой возможности я подвожу людей на машине, потому что без машины в сельской местности очень сложно. Я это знаю", - добавила экс-глава МИД Австрии. Кнайсль также заявила, что деревни "могли бы все больше наполняться жизнью", потому что сегодня есть множество профессий, позволяющих работать из деревни дистанционно. В 2023 году Кнайсль сообщала РИА Новости, что проживает в деревне Петрушово Рязанской области, жизнь в российской деревне ей нравится, а местные жители приняли ее хорошо.
https://ria.ru/20240919/knaysl-1973550003.html
https://ria.ru/20241123/pereezd-1985364898.html
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рязанская область, карин кнайсль, австрия
Рязанская область, Карин Кнайсль, Австрия
Кнайсль рассказала о жизни в российской деревне

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала, что нашла свою Россию в деревне

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭкс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Деревня в России - это совершенно другой мир, это маленькая жизнь, заявила руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на передаче "Русский ковчег" в эфире телеканала "СПАС".
«
"Деревня — это совсем другой мир. Я переехала в деревню по нескольким причинам. Деревня, если можно так выразиться, это мой личный опыт. Я нашла свою Россию, которая представляет собой малую часть большого. Это маленькая деревня, маленькая жизнь", - заявила Кнайсль.
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Она добавила, что имеет автомобиль, на котором по возможности подвозит жителей деревни.
«
"Я нахожусь в несколько привилегированном положении, поскольку у меня иные финансовые возможности. Плюс, что очень важно в деревне, у меня есть машина. Мне не нужно ходить на рынок пешком, чтобы купить картошку и молоко… При любой возможности я подвожу людей на машине, потому что без машины в сельской местности очень сложно. Я это знаю", - добавила экс-глава МИД Австрии.
Кнайсль также заявила, что деревни "могли бы все больше наполняться жизнью", потому что сегодня есть множество профессий, позволяющих работать из деревни дистанционно.
В 2023 году Кнайсль сообщала РИА Новости, что проживает в деревне Петрушово Рязанской области, жизнь в российской деревне ей нравится, а местные жители приняли ее хорошо.
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