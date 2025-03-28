https://ria.ru/20250328/klepikov-2007948588.html
Клепиков: Белгородская облдума всегда на связи с нашими бойцами
Клепиков: Белгородская облдума всегда на связи с нашими бойцами - РИА Новости, 28.03.2025
Клепиков: Белгородская облдума всегда на связи с нашими бойцами
Депутаты Белгородской областной Думы на постоянной основе передают гумпомощь для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщил спикер... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:56:00+03:00
2025-03-28T14:56:00+03:00
2025-03-28T18:25:00+03:00
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы на постоянной основе передают гумпомощь для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщил спикер регионального заксобрания Юрий Клепиков. "Мои коллеги, депутаты областной Думы, как и все жители Белгородчины, на постоянной основе оказывают поддержку военнослужащим – собирают гуманитарную помощь, учитывая все то, о чем просили бойцы", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Так, депутат Игорь Закотенко приобрел для военных 20 паллетов воды и несколько наборов инструментов. Депутат Александр Пашков передал военнослужащим партию сетки-рабицы для защиты от беспилотников. Парламентарий Станислав Панов навестил бойцов "за лентой" и передал им гуманитарный груз. Депутат Эдуард Журналев посетил госпиталь, где военные проходят лечение и реабилитацию, и передал для них необходимые медикаменты. Клепиков рассказал, что члены Молодежного парламента при облдуме также собирают и передают для военнослужащих продукты питания длительного хранения, питьевую воду, средства личной гигиены, жгуты, маскировочные сети и окопные свечи. "Для бойцов такая “весточка из дома” просто необходима, поэтому стараемся делать все возможное, чтобы наши защитники на передовой чувствовали надежный тыл", – отметил спикер белгородского парламента. Ранее с бойцами встретился сам Клепиков. Вместе с депутатом Геннадием Чмиревым они передали бойцам дизельный генератор, утеплители, пленки, провода, гвозди и саморезы, а также дополнительно загрузили большой объем доски. "Кроме этого, основными потребностями на фронте остаются вода, продукты питания и такие расходные материалы, как маскировочные сети, жгуты, свечи, газовые баллоны – без этого не обходится ни один наш груз", – подчеркнул председатель областной Думы.
https://ria.ru/20250324/gladkov-2006928387.html
https://ria.ru/20250317/bolnitsa-2005470732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
Клепиков: Белгородская облдума всегда на связи с нашими бойцами
Клепиков: депутаты Белгородской облдумы передали гумгруз для бойцов на СВО
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы на постоянной основе передают гумпомощь для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщил спикер регионального заксобрания Юрий Клепиков.
"Мои коллеги, депутаты областной Думы, как и все жители Белгородчины, на постоянной основе оказывают поддержку военнослужащим – собирают гуманитарную помощь, учитывая все то, о чем просили бойцы", – написал в своем телеграм-канале Клепиков
.
Так, депутат Игорь Закотенко приобрел для военных 20 паллетов воды и несколько наборов инструментов. Депутат Александр Пашков
передал военнослужащим партию сетки-рабицы для защиты от беспилотников. Парламентарий Станислав Панов навестил бойцов "за лентой" и передал им гуманитарный груз. Депутат Эдуард Журналев посетил госпиталь, где военные проходят лечение и реабилитацию, и передал для них необходимые медикаменты.
Клепиков рассказал, что члены Молодежного парламента при облдуме также собирают и передают для военнослужащих продукты питания длительного хранения, питьевую воду, средства личной гигиены, жгуты, маскировочные сети и окопные свечи.
"Для бойцов такая “весточка из дома” просто необходима, поэтому стараемся делать все возможное, чтобы наши защитники на передовой чувствовали надежный тыл", – отметил спикер белгородского парламента.
Ранее с бойцами встретился сам Клепиков. Вместе с депутатом Геннадием Чмиревым они передали бойцам дизельный генератор, утеплители, пленки, провода, гвозди и саморезы, а также дополнительно загрузили большой объем доски.
"Кроме этого, основными потребностями на фронте остаются вода, продукты питания и такие расходные материалы, как маскировочные сети, жгуты, свечи, газовые баллоны – без этого не обходится ни один наш груз", – подчеркнул председатель областной Думы.