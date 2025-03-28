https://ria.ru/20250328/khimki-2007945335.html
В Химках построят распределительный центр на 300 рабочих мест
В Химках построят распределительный центр на 300 рабочих мест - РИА Новости, 28.03.2025
В Химках построят распределительный центр на 300 рабочих мест
В Химках приступили к строительству главного распределительного центра компании "Хэндерсон фэшн групп"; "капсулу времени" в основание будущего объекта заложила... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:50:00+03:00
2025-03-28T14:50:00+03:00
2025-03-28T14:50:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Химках приступили к строительству главного распределительного центра компании "Хэндерсон фэшн групп"; "капсулу времени" в основание будущего объекта заложила глава города Елена Землякова, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Распределительный центр общей площадью 7800 квадратных метров будет расположен на территории индустриального парка "Шереметьево". Благодаря установке мезонинных стеллажей его операционная площадь составит более 19 тысяч квадратных метров. "Новый распределительный центр компании открывает для нашего города новые возможности: 300 рабочих мест для жителей, совершенствование производственных процессов, контроль логистики и поставки продукции. Именно из Химок продукция компании будет отправляться в салоны по всей стране. Это большой шаг вперед для экономического развития нашего города", - приводятся в сообщении слова Земляковой. В церемонии также приняли участие основатель и председатель совета директоров компании Рубен Арутюнян, основатель и председатель совета директоров индустриального парка "Шереметьево" Виктор Ефимов и генеральный директор компании-застройщика Дмитрий Котляров. По словам Арутюняна, распределительный центр планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.
https://ria.ru/20250327/khimki-2007633279.html
https://ria.ru/20250325/khimki-2007183225.html
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
В Химках построят распределительный центр на 300 рабочих мест
Глава Химок Землякова заложила капсулу в основание нового центра логистики
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Химках приступили к строительству главного распределительного центра компании "Хэндерсон фэшн групп"; "капсулу времени" в основание будущего объекта заложила глава города Елена Землякова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Распределительный центр общей площадью 7800 квадратных метров будет расположен на территории индустриального парка "Шереметьево". Благодаря установке мезонинных стеллажей его операционная площадь составит более 19 тысяч квадратных метров.
"Новый распределительный центр компании открывает для нашего города новые возможности: 300 рабочих мест для жителей, совершенствование производственных процессов, контроль логистики и поставки продукции. Именно из Химок продукция компании будет отправляться в салоны по всей стране. Это большой шаг вперед для экономического развития нашего города", - приводятся в сообщении слова Земляковой.
В церемонии также приняли участие основатель и председатель совета директоров компании Рубен Арутюнян, основатель и председатель совета директоров индустриального парка "Шереметьево" Виктор Ефимов и генеральный директор компании-застройщика Дмитрий Котляров.
По словам Арутюняна, распределительный центр планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2026 года.