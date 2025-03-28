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На переговорах в Эр-Рияден не обсуждали Иран, сообщил Карасин - РИА Новости, 28.03.2025
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15:41 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/karasinyj-2007961105.html
На переговорах в Эр-Рияден не обсуждали Иран, сообщил Карасин
На переговорах в Эр-Рияден не обсуждали Иран, сообщил Карасин - РИА Новости, 28.03.2025
На переговорах в Эр-Рияден не обсуждали Иран, сообщил Карасин
Темы Китая и Ирана не поднимались на переговорах экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде, сообщил сенатор, член делегации РФ Григорий Карасин в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:41:00+03:00
2025-03-28T15:41:00+03:00
россия
сша
китай
григорий карасин
ван и (политик)
сергей лавров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россельхозбанк
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Темы Китая и Ирана не поднимались на переговорах экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде, сообщил сенатор, член делегации РФ Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24". "Китай не упоминался", - сказал политик. Как отметил Карасин, ожидающийся визит в Россию главы МИД КНР Ван И - "это хорошее событие, потому что мы стратегические партнеры, всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой". "У нас есть общие проблемы, но мы их решаем, исходя из реальных интересов двух государств и мирового сообщества. Надо только приветствовать новые контакты по линии руководства", - сказал Карасин. Как подчеркнул сенатор, он не разделяет точку зрения, что Пекин якобы может "обидеться" на Россию за контакты с США. "В политике слово "обидеться" не должно существовать. В политике делают выводы", - пояснил Карасин. Он также отметил, что на переговорах с США не поднималась и иранская проблематика. "Не обсуждали иранскую тему", - сказал Карасин. Он отметил, что у России "прекрасные отношения, активные, доверительные отношения с Тегераном". "Они развиваются каждый год. Затея некоторых западных практиков и теоретиков начать пугать ядерной тематикой по Ирану - она тоже искусственно придумана, потому что Иран подписал конвенцию по договору о ДНЯО (договор о нераспространении ядерного оружия - ред.). Он транспарентен. Наши руководители подписали договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве", - подчеркнул законодатель. Ранее сообщалось, что глава МИД КНР Ван И посетит РФ по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 31 марта по 2 апреля. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250326/karasin-2007465745.html
https://ria.ru/20250328/mirotvortsy-2007947014.html
https://ria.ru/20250327/peregovory-2007616770.html
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сша
китай
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россия, сша, китай, григорий карасин, ван и (политик), сергей лавров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россельхозбанк
Россия, США, Китай, Григорий Карасин, Ван И (политик), Сергей Лавров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россельхозбанк
На переговорах в Эр-Рияден не обсуждали Иран, сообщил Карасин

Карасин: на переговорах в Эр-Рияде не обсуждали темы Китая и Ирана

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Темы Китая и Ирана не поднимались на переговорах экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде, сообщил сенатор, член делегации РФ Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24".
"Китай не упоминался", - сказал политик.
Как отметил Карасин, ожидающийся визит в Россию главы МИД КНР Ван И - "это хорошее событие, потому что мы стратегические партнеры, всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китайской Народной Республикой".
"У нас есть общие проблемы, но мы их решаем, исходя из реальных интересов двух государств и мирового сообщества. Надо только приветствовать новые контакты по линии руководства", - сказал Карасин.
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Как подчеркнул сенатор, он не разделяет точку зрения, что Пекин якобы может "обидеться" на Россию за контакты с США.
"В политике слово "обидеться" не должно существовать. В политике делают выводы", - пояснил Карасин.
Он также отметил, что на переговорах с США не поднималась и иранская проблематика.
"Не обсуждали иранскую тему", - сказал Карасин.
Он отметил, что у России "прекрасные отношения, активные, доверительные отношения с Тегераном".
"Они развиваются каждый год. Затея некоторых западных практиков и теоретиков начать пугать ядерной тематикой по Ирану - она тоже искусственно придумана, потому что Иран подписал конвенцию по договору о ДНЯО (договор о нераспространении ядерного оружия - ред.). Он транспарентен. Наши руководители подписали договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве", - подчеркнул законодатель.
Ранее сообщалось, что глава МИД КНР Ван И посетит РФ по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 31 марта по 2 апреля.
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Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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РоссияСШАКитайГригорий КарасинВан И (политик)Сергей ЛавровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россельхозбанк
 
 
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