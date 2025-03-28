На переговорах в Эр-Рияден не обсуждали Иран, сообщил Карасин
Карасин: на переговорах в Эр-Рияде не обсуждали темы Китая и Ирана
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Темы Китая и Ирана не поднимались на переговорах экспертных групп России и США в саудовском Эр-Рияде, сообщил сенатор, член делегации РФ Григорий Карасин в эфире телеканала "Россия 24".
"Китай не упоминался", - сказал политик.
"У нас есть общие проблемы, но мы их решаем, исходя из реальных интересов двух государств и мирового сообщества. Надо только приветствовать новые контакты по линии руководства", - сказал Карасин.
"В политике слово "обидеться" не должно существовать. В политике делают выводы", - пояснил Карасин.
Он также отметил, что на переговорах с США не поднималась и иранская проблематика.
"Не обсуждали иранскую тему", - сказал Карасин.
Он отметил, что у России "прекрасные отношения, активные, доверительные отношения с Тегераном".
"Они развиваются каждый год. Затея некоторых западных практиков и теоретиков начать пугать ядерной тематикой по Ирану - она тоже искусственно придумана, потому что Иран подписал конвенцию по договору о ДНЯО (договор о нераспространении ядерного оружия - ред.). Он транспарентен. Наши руководители подписали договор о стратегическом всеобъемлющем партнерстве", - подчеркнул законодатель.
Ранее сообщалось, что глава МИД КНР Ван И посетит РФ по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова с 31 марта по 2 апреля.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.