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На Камчатке возбудили дело после смерти ребенка-инвалида от голода

На Камчатке возбудили дело после смерти ребенка-инвалида от голода - РИА Новости, 28.03.2025

На Камчатке возбудили дело после смерти ребенка-инвалида от голода

Следователи СК России по Камчатскому краю возбудили уголовное дело в отношении чиновников министерства образования региона по факту халатности, повлекшей смерть РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T02:40:00+03:00

2025-03-28T02:40:00+03:00

2025-03-28T02:40:00+03:00

происшествия

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мар – РИА Новости. Следователи СК России по Камчатскому краю возбудили уголовное дело в отношении чиновников министерства образования региона по факту халатности, повлекшей смерть от голода ребенка-инвалида в опекунской семье, сообщила пресс-служба ведомства. "В результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей неустановленными должностными лицами органов опеки и попечительства управления образования администрации Петропавловска-Камчатского и в отсутствии с их стороны должного контроля за соблюдением опекуном условий содержания, воспитания и лечения 5-летней девочки, имеющей врожденное заболевание, привело к смерти малолетней. Возбуждено уголовное дело по факту халатности", - говорится в сообщении. Как сообщили в прокуратуре региона, проверкой, проведенной ведомством, установлено, что работники органов опеки фактически не посещали приемную семью, где жил погибший ребенок. "Установлено, что представители названного органа в силу должностных обязанностей должны были регулярно посещать приемную семью, в которой ребенок находился под опекой, но фактически там не бывали, составляли ложные акты проверки. Халатное отношение к должностным обязанностям повлекло причинение смерти от истощения малышки, нуждающейся в специальном уходе, заботе и питании", - добавили в пресс-службе прокуратуры края. В СК России по Камчатскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении 44-летней местной жительницы. По версии следствия, обвиняемая с марта 2024 года по январь 2025 года, будучи опекуном 5-летней девочки с ограниченными возможностями здоровья, лишала ребенка полноценного питания и не соблюдала медицинские рекомендации. В результате ребенок скончался в медицинском учреждении. Женщина, обвиняемая в убийстве девочки, взята под стражу. В ее отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по п. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего с особой жестокостью".

https://ria.ru/20241030/pansionat-1980855813.html

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происшествия, россия, камчатский край, петропавловск-камчатский, следственный комитет россии (ск рф)