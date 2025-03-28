https://ria.ru/20250328/investitsii-2007941577.html

Парфенчиков: инвестиции в капитал Карелии составили свыше 100 млрд рублей

Парфенчиков: инвестиции в капитал Карелии составили свыше 100 млрд рублей - РИА Новости, 28.03.2025

Парфенчиков: инвестиции в капитал Карелии составили свыше 100 млрд рублей

Инвестиции в основной капитал Республики Карелия за 2024 год составили 103,6 миллиарда рублей, это на 3,4 миллиарда рублей больше показателя 2023 года, сообщил... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:42:00+03:00

2025-03-28T14:42:00+03:00

2025-03-28T14:42:00+03:00

республика карелия

артур парфенчиков

арктика

россия

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал Республики Карелия за 2024 год составили 103,6 миллиарда рублей, это на 3,4 миллиарда рублей больше показателя 2023 года, сообщил РИА Новости глава региона Артур Парфенчиков на Международном арктическом форуме. По словам Парфенчикова, арктическая зона РФ занимает почти 40% площади Карелии, что значительно расширяет возможности как экономики и социальной сферы, так и бизнеса. "Наши резиденты Арктики уже показали инвестиции в объеме 19,1 миллиардов рублей", – отметил глава региона. На севере Карелии благодаря федеральной поддержке осваивается территория, реализуются новые инвестиционные проекты и решаются социальные вопросы. Так, 73 резидента Арктической зоны реализуют проекты на 101 миллиард рублей, а всего будет создано 2,3 тысячи рабочих мест. Построена гостиница на 60 номеров в Сегеже, запущена циклично-поточная технология на АО "Карельский окатыш", созданы объекты коллективного размещения и оказания услуг питания, предприятия по добыче и переработке камня, переработке древесины, предоставляются услуги по ремонту промышленного оборудования, ведется добыча морских водорослей и заготовка ягод, отметил глава региона. Старт якорных проектов Парфенчиков связывает с планами по реализации мастер-плана развития Кемско-Беломорской агломерации до 2035 года. Он отметил, что первый инвестиционный лот – это строительство морского торгового порта на Белом море. Проект обеспечит транспортную безопасность страны в условиях ограничений морских перевозок через Балтийское море и Суэцкий канал. "Через порт и канал возможна транспортировка грузов из европейской части России, Республики Беларусь в Китай, страны Юго-Восточной Азии, Южной Америки. Каботажные перевозки до портов на Северном морском пути могут быть реализованы в кооперации с Архангельским транспортным узлом. Инвестиции по проекту оцениваются в 50 миллиардов рублей", – отметил Парфенчиков. Также глава Карелии напомнил о ресурсном потенциале Кемско-Беломорской агломерации и прилегающих территорий. Он представлен запасами инертных полезных ископаемых в объеме 1 миллиарда кубических метров. Он отметил, что освоение месторождений может обеспечивать потребность проектов Арктики и Дальнего Востока. Парфенчиков отметил, что на территории агломерации находится молибденовое месторождение Лобаш, запасы молибдена оцениваются в 127,6 тысячи тонн. Это 43% от общего объема полезного ископаемого в российской Арктике. "Молибден широко применяется в металлургии для повышения качественных характеристик стали, для изготовления ответственных деталей ракетных двигателей и газовых турбин", – подчеркнул глава региона. Также среди актуальных вопросов Парфенчиков отметил создание инфраструктуры и новых объектов для размещения туристов. "Представляем инвестиционные кейсы по созданию на карельском побережье Белого моря двух современных туристических курортов с суммарным фондом в 320 новых номеров. Здесь можно будет организовать комплекс лечебно-профилактических услуг с использованием лечебных факторов моря. Это морская вода, водоросли и лечебные грязи", – сказал глава Карелии. Он отметил, что туристы определяют уникальность акватории Белого моря в возможности купания в соленой воде, в круглогодичном дайвинге и в изобилии рыбных запасов. Глава региона рассказал о проекте по строительству современного морского вокзала с мариной для частных судов в поселке Рабочеостровск. "Инфраструктура проекта включает пирс для пассажирских и маломерных туристических судов, создание условий и для остановки круизных лайнеров. Марина для частных судов обеспечит причальные места и сервисные услуги", – подчеркнул Парфенчиков. Площадь пассажирского терминала составит более 2 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта оценивают в 300 миллионов рублей. Пропускная способность причальной инфраструктуры позволит принимать порядка 300 человек в день, отметил глава Карелии.

https://ria.ru/20250328/parfenchikov-2007938272.html

https://ria.ru/20250326/kareliya-2007552068.html

https://ria.ru/20250326/kareliya-2007470574.html

https://ria.ru/20250320/byudzhet-2006195725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика карелия, артур парфенчиков, арктика, россия