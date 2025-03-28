https://ria.ru/20250328/gutsul-2007893199.html
Суд продолжил заседание по делу Гуцул
Суд продолжил заседание по делу Гуцул - РИА Новости, 28.03.2025
Суд продолжил заседание по делу Гуцул
Судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул возобновилось после объявленного ранее перерыва, Гуцул буквально затолкали в зал заседаний,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:35:00+03:00
2025-03-28T11:35:00+03:00
2025-03-28T11:43:00+03:00
кишинев
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007883369_0:209:2151:1419_1920x0_80_0_0_1b4cb0a0b72078a99d3f3db1ba5d5692.jpg
КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул возобновилось после объявленного ранее перерыва, Гуцул буквально затолкали в зал заседаний, передает корреспондент РИА Новости.Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде.
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007824725.html
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007883369_0:55:2152:1668_1920x0_80_0_0_e13cab0a822e87882c3ecbff43b4c89f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире
Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире
Суд продолжил заседание по делу Гуцул
Заседание по делу Гуцул продолжилось после перерыва