https://ria.ru/20250328/gutsul-2007893199.html

Суд продолжил заседание по делу Гуцул

Суд продолжил заседание по делу Гуцул - РИА Новости, 28.03.2025

Суд продолжил заседание по делу Гуцул

Судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул возобновилось после объявленного ранее перерыва, Гуцул буквально затолкали в зал заседаний,... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:35:00+03:00

2025-03-28T11:35:00+03:00

2025-03-28T11:43:00+03:00

кишинев

евгения гуцул

задержание главы гагаузии гуцул

в мире

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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул возобновилось после объявленного ранее перерыва, Гуцул буквально затолкали в зал заседаний, передает корреспондент РИА Новости.Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде.

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007824725.html

кишинев

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире