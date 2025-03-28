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Суд продолжил заседание по делу Гуцул - РИА Новости, 28.03.2025
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11:35 28.03.2025 (обновлено: 11:43 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/gutsul-2007893199.html
Суд продолжил заседание по делу Гуцул
Суд продолжил заседание по делу Гуцул - РИА Новости, 28.03.2025
Суд продолжил заседание по делу Гуцул
Судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул возобновилось после объявленного ранее перерыва, Гуцул буквально затолкали в зал заседаний,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:35:00+03:00
2025-03-28T11:43:00+03:00
кишинев
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
в мире
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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул возобновилось после объявленного ранее перерыва, Гуцул буквально затолкали в зал заседаний, передает корреспондент РИА Новости.Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде.
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007824725.html
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кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире
Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире
Суд продолжил заседание по делу Гуцул

Заседание по делу Гуцул продолжилось после перерыва

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул возобновилось после объявленного ранее перерыва, Гуцул буквально затолкали в зал заседаний, передает корреспондент РИА Новости.
Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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