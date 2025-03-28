https://ria.ru/20250328/gutsul-2007887009.html
В суде по делу Гуцул объявили перерыв
В суде по делу Гуцул объявили перерыв - РИА Новости, 28.03.2025
В суде по делу Гуцул объявили перерыв
В судебном заседании по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул объявлен перерыв, сообщил журналистам один из ее защитников. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:11:00+03:00
2025-03-28T11:11:00+03:00
2025-03-28T11:12:00+03:00
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. В судебном заседании по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул объявлен перерыв, сообщил журналистам один из ее защитников.Гуцул покинула зал суда в сопровождении адвокатов, которые сообщили журналистам о временном приостановлении заседания."Заседание приостановлено, объявлен перерыв", - сказал адвокат, отказавшись от дальнейших комментариев.Возле здания районного суда Кишинева продолжается акция в поддержку главы автономии. Сторонники Гуцул, узнав о перерыве, не расходятся и продолжают ожидать возобновления процесса.Ранее сообщалось, что прокуратура запросила для Евгении Гуцул меру пресечения в виде ареста на 30 суток. Официальные обвинения в отношении главы Гагаузии еще не были изложены публично.️
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Молдавия, Гагаузия
В суде по делу Гуцул объявили перерыв
В суде по делу Гуцул объявили перерыв, прокуроры предоставили допматериалы