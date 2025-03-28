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В суде по делу Гуцул объявили перерыв - РИА Новости, 28.03.2025
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11:11 28.03.2025 (обновлено: 11:12 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/gutsul-2007887009.html
В суде по делу Гуцул объявили перерыв
В суде по делу Гуцул объявили перерыв - РИА Новости, 28.03.2025
В суде по делу Гуцул объявили перерыв
В судебном заседании по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул объявлен перерыв, сообщил журналистам один из ее защитников. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:11:00+03:00
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в мире
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задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. В судебном заседании по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул объявлен перерыв, сообщил журналистам один из ее защитников.Гуцул покинула зал суда в сопровождении адвокатов, которые сообщили журналистам о временном приостановлении заседания."Заседание приостановлено, объявлен перерыв", - сказал адвокат, отказавшись от дальнейших комментариев.Возле здания районного суда Кишинева продолжается акция в поддержку главы автономии. Сторонники Гуцул, узнав о перерыве, не расходятся и продолжают ожидать возобновления процесса.Ранее сообщалось, что прокуратура запросила для Евгении Гуцул меру пресечения в виде ареста на 30 суток. Официальные обвинения в отношении главы Гагаузии еще не были изложены публично.️
https://ria.ru/20250328/storonniki-2007875447.html
https://ria.ru/20250327/gutsul-2007824725.html
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в мире, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, молдавия, гагаузия
В мире, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Молдавия, Гагаузия
В суде по делу Гуцул объявили перерыв

В суде по делу Гуцул объявили перерыв, прокуроры предоставили допматериалы

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. В судебном заседании по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул объявлен перерыв, сообщил журналистам один из ее защитников.
Гуцул покинула зал суда в сопровождении адвокатов, которые сообщили журналистам о временном приостановлении заседания.
Представители оппозиции и их сторонники собрались у суда в Кишеневе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Сторонники Гуцул продолжают пикетировать суд в Кишиневе
Вчера, 10:38
"Заседание приостановлено, объявлен перерыв", - сказал адвокат, отказавшись от дальнейших комментариев.
Возле здания районного суда Кишинева продолжается акция в поддержку главы автономии. Сторонники Гуцул, узнав о перерыве, не расходятся и продолжают ожидать возобновления процесса.
Ранее сообщалось, что прокуратура запросила для Евгении Гуцул меру пресечения в виде ареста на 30 суток. Официальные обвинения в отношении главы Гагаузии еще не были изложены публично.️
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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В миреЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулМолдавияГагаузия
 
 
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