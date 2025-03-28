https://ria.ru/20250328/gutsul-2007876342.html

Молдавская прокуратура запросила 30 суток ареста для Гуцул

Молдавская прокуратура запросила 30 суток ареста для Гуцул - РИА Новости, 28.03.2025

Молдавская прокуратура запросила 30 суток ареста для Гуцул

Прокуроры в Молдавии запросили 30 суток ареста для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, заявил на митинге у здания суда в Кишиневе депутат молдавского... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:46:00+03:00

2025-03-28T10:46:00+03:00

2025-03-28T11:09:00+03:00

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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Прокуроры в Молдавии запросили 30 суток ареста для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, заявил на митинге у здания суда в Кишиневе депутат молдавского парламента Вадим Фотеску."Прокуратура извратилась до такой степени, что подала два запроса на арест Евгении Гуцул на 30 суток. Первый запрос сегодня будет рассмотрен здесь, в суде сектора Чеканы. И второй запрос – на те же самые 30 суток будет рассмотрен в 14.00 (15.00 по мск – ред.) в суде сектора Буюканы", - сказал Фотеску перед собравшимися на митинге.По его словам, оппозиционные партии, все юристы Молдавии осудили это политическое преследование Гуцул. "Более того, это осуждение вышло уже на международный уровень", - отметил депутат.Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которое было запланировано на 27 марта, перенесено на пятницу.Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.

https://ria.ru/20250327/gutsul-2007772028.html

https://ria.ru/20250328/storonniki-2007875447.html

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