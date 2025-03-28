Заседание суда по делу Гуцул проходит в закрытом режиме
Заседание суда по мере пресечения Гуцул проходит в закрытом режиме
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мар - РИА Новости. Заседание суда в Кишиневе по мере пресечения главе Гагаузии Евгении Гуцул проходит в закрытом режиме, сообщил РИА Новости депутат парламента Вадим Фотеску.
"Заседание суда закрытое, не впустили даже представителей парламента, мы тоже не смогли войти. Нас выставили за дверь", - сказал Фотеску.
Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор", которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которые было запланировано на 27 марта, перенесено на пятницу.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.