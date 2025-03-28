https://ria.ru/20250328/grenlandiya-2008049582.html
Вэнс упрекнул Данию в неспособности обеспечить защиту Гренландии
Вэнс упрекнул Данию в неспособности обеспечить защиту Гренландии - РИА Новости, 28.03.2025
Вэнс упрекнул Данию в неспособности обеспечить защиту Гренландии
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс упрекнул власти Дании в том, что они "не смогли обеспечить необходимые военные расходы" для защиты Гренландии от угроз... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T21:27:00+03:00
2025-03-28T21:27:00+03:00
2025-03-28T21:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс упрекнул власти Дании в том, что они "не смогли обеспечить необходимые военные расходы" для защиты Гренландии от угроз и для поддержания базы США."Дания не поспевает и не выделяет необходимые военные расходы, чтобы содержать эту базу, содержать наши войска и, на мой взгляд, защищать народ Гренландии от множества очень агрессивных вторжений", - сказал он во время посещения американской военной базы в Гренландии. Трансляцию вел телеканал PBS News.Вэнс подчеркнул, что Копенгаген за последние 20 лет не смог предпринять необходимых шагов для обеспечения безопасности Гренландии.
https://ria.ru/20250328/vens-2008050991.html
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гренландия, в мире, дания, сша, джеймс дэвид вэнс
Гренландия, В мире, Дания, США, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс упрекнул Данию в неспособности обеспечить защиту Гренландии
Вэнс упрекнул Данию в неспособности обеспечить необходимую защиту Гренландии