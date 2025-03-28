https://ria.ru/20250328/gosduma-2008037777.html

В Госдуме поддержали увеличение штрафов за нарушение правил прогона скота

В Госдуме поддержали увеличение штрафов за нарушение правил прогона скота - РИА Новости, 28.03.2025

В Госдуме поддержали увеличение штрафов за нарушение правил прогона скота

Увеличение штрафов за нарушение правил прогона скота через железную дорогу направлено на защиту жизни и безопасность граждан, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T19:54:00+03:00

2025-03-28T19:54:00+03:00

2025-03-28T19:54:00+03:00

общество

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

ржд

россия

животные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938569281_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_0d183af0d3b44c7461f777fdc1763424.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Увеличение штрафов за нарушение правил прогона скота через железную дорогу направлено на защиту жизни и безопасность граждан, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ). Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправку, которой предлагается увеличить со 100 рублей до 1 тысячи рублей действующие штрафы для граждан за нарушение правил прогона скота через железную дорогу. Кроме того, предлагается установить штрафы от трёх до пяти тысяч для должностных лиц, для организаций, причастных к нарушению, предлагается ввести штраф до 50 тысяч рублей. "Важно понимать: речь идёт не о борьбе с коровами или телегами, а о защите жизни и безопасности. Железная дорога - это высокоорганизованная система, где всё работает по секундам. Любое несанкционированное вмешательство, будь то человек или животное, может спровоцировать трагедию", - сказал Гаврилов. Парламентарий добавил, что важно поддержать РЖД в данном вопросе. "Реальность показывает, что в сельских районах подобные случаи - не редкость. И, как бы это ни выглядело со стороны, речь идёт вовсе не о мелких неудобствах, а о рисках, которые могут привести к тяжёлым последствиям. Допустим, корова или целое стадо оказывается на путях. Машинист поезда, увидев животных, вынужден экстренно тормозить. Состав - это не легковая машина, его тормозной путь может достигать километра. Даже если наезда удается избежать, торможение может привести к сбоям в расписании, повреждению состава, а в некоторых случаях - к травмам пассажиров или персонала", - отметил он. По его словам, действующая система санкций - это "символическое наказание, не дающее ни повода задуматься, ни желания менять поведение", а предлагаемые изменения являются ощутимыми. Он подчеркнул, что такие суммы заставят относиться к правилам серьезно и перестать рассматривать их как формальность. "Представим другую ситуацию. Деревня граничит с железной дорогой. Люди привыкли перегонять скот к водопою, как это делали десятилетиями. Но за последние годы движение поездов усилилось, скорость увеличилась, график стал плотнее. Без надлежащей координации и соблюдения правил такие прогоны становятся всё более опасными. Новые штрафы - это, по сути, юридическое напоминание о том, что времена изменились, и привычные действия требуют новых подходов", - добавил Гаврилов. Парламентарий отметил, что появление ответственности для юридических лиц — это шаг к тому, чтобы крупные хозяйства не могли "переваливать" вину на отдельных работников или местных жителей. "Если организация не обеспечила безопасный перегон скота или не оборудовала переход - она будет платить. Это стимулирует внедрение реальных мер безопасности, а не только подписей в журнале инструктажа", - заключил он.

https://realty.ria.ru/20250327/mosgorduma-2007668187.html

https://ria.ru/20250325/gosduma-2007219961.html

https://ria.ru/20250323/myte-2006728338.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, ржд, россия, животные