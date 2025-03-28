https://ria.ru/20250328/germanija-2007958401.html

Германия выделила 7,27 миллиона евро на восстановление энергетики Украины

Германия выделила 7,27 миллиона евро на восстановление энергетики Украины - РИА Новости, 28.03.2025

Германия выделила 7,27 миллиона евро на восстановление энергетики Украины

Министерство экономики Германии объявило о выделении дополнительных 7,27 миллиона евро в фонд поддержки энергетики Украины. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:25:00+03:00

2025-03-28T15:25:00+03:00

2025-03-28T15:25:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министерство экономики Германии объявило о выделении дополнительных 7,27 миллиона евро в фонд поддержки энергетики Украины. "Министерство экономики и защиты климата ФРГ предоставит в распоряжение Европейского энергетического сообщества… дополнительные 7,27 миллиона евро на восстановление украинской энергетической инфраструктуры", - говорится в пресс-релизе на сайте министерства. Средства будут перечислены в созданный в 2022 году в рамках сообщества международный фонд поддержки энергетики Украины. Отмечается, что Германия вносит самый большой финансовый вклад в деятельность фонда. С 2022 года она перевела в него более 390 миллионов евро. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250319/peskov-2005959253.html

https://ria.ru/20250319/ataki-2006003951.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, германия, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, европейское энергетическое сообщество, вооруженные силы украины