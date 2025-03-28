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Фармкомпании Подмосковья отгрузили товаров почти на 260 миллиардов рублей - РИА Новости, 28.03.2025
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Новости Подмосковья
 
19:16 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/farmkompanii-2008032191.html
Фармкомпании Подмосковья отгрузили товаров почти на 260 миллиардов рублей
Фармкомпании Подмосковья отгрузили товаров почти на 260 миллиардов рублей - РИА Новости, 28.03.2025
Фармкомпании Подмосковья отгрузили товаров почти на 260 миллиардов рублей
Объем отгрузки продукции и услуг фармацевтических предприятий Подмосковья достиг почти 260 миллиардов рублей по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:16:00+03:00
2025-03-28T19:16:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Объем отгрузки продукции и услуг фармацевтических предприятий Подмосковья достиг почти 260 миллиардов рублей по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ведомстве отметили, что производством лекарств и медицинских материалов заняты 43 предприятия области, еще 15 — выпускают медицинское оборудование. По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, в этом году данный сектор активно развивается – в январе производство лекарств и медматериалов выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом появляются и новые инвестпроекты. "Сегодня в Подмосковье работают почти 60 крупных фармкомпаний и производителей медоборудования", — добавила Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. В регионе созданы все условия для дальнейшего развития фармацевтической и медицинской промышленности.
https://ria.ru/20250328/podmoskove-2007897486.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Фармкомпании Подмосковья отгрузили товаров почти на 260 миллиардов рублей

Отгрузка товаров фармкомпаний Подмосковья составила почти 260 миллиардов рублей

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Объем отгрузки продукции и услуг фармацевтических предприятий Подмосковья достиг почти 260 миллиардов рублей по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
В ведомстве отметили, что производством лекарств и медицинских материалов заняты 43 предприятия области, еще 15 — выпускают медицинское оборудование.
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По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, в этом году данный сектор активно развивается – в январе производство лекарств и медматериалов выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом появляются и новые инвестпроекты.
"Сегодня в Подмосковье работают почти 60 крупных фармкомпаний и производителей медоборудования", — добавила Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
В регионе созданы все условия для дальнейшего развития фармацевтической и медицинской промышленности.
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