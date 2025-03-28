https://ria.ru/20250328/farmkompanii-2008032191.html

Фармкомпании Подмосковья отгрузили товаров почти на 260 миллиардов рублей

Фармкомпании Подмосковья отгрузили товаров почти на 260 миллиардов рублей - РИА Новости, 28.03.2025

Фармкомпании Подмосковья отгрузили товаров почти на 260 миллиардов рублей

Объем отгрузки продукции и услуг фармацевтических предприятий Подмосковья достиг почти 260 миллиардов рублей по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T19:16:00+03:00

2025-03-28T19:16:00+03:00

2025-03-28T19:16:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Объем отгрузки продукции и услуг фармацевтических предприятий Подмосковья достиг почти 260 миллиардов рублей по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ведомстве отметили, что производством лекарств и медицинских материалов заняты 43 предприятия области, еще 15 — выпускают медицинское оборудование. По словам заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой, в этом году данный сектор активно развивается – в январе производство лекарств и медматериалов выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом появляются и новые инвестпроекты. "Сегодня в Подмосковье работают почти 60 крупных фармкомпаний и производителей медоборудования", — добавила Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. В регионе созданы все условия для дальнейшего развития фармацевтической и медицинской промышленности.

https://ria.ru/20250328/podmoskove-2007897486.html

https://ria.ru/20250326/vorobev-2007540684.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)