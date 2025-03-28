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Ефимов: в "СберСити" благоустроят набережную Москвы-реки - РИА Новости, 28.03.2025
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11:12 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/efimov-2007811652.html
Ефимов: в "СберСити" благоустроят набережную Москвы-реки
Ефимов: в "СберСити" благоустроят набережную Москвы-реки - РИА Новости, 28.03.2025
Ефимов: в "СберСити" благоустроят набережную Москвы-реки
Инвестор проведет благоустройство набережной Москвы-реки в районе "СберСити" в Рублево-Архангельском, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:12:00+03:00
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москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Инвестор проведет благоустройство набережной Москвы-реки в районе "СберСити" в Рублево-Архангельском, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Набережная расположена рядом с Новорижским шоссе и станцией метро "Рублево-Архангельское", которая пока строится."Проектом предусмотрено комплексное благоустройство набережной Москвы-реки на территории СберСити в Рублево-Архангельском. Ее ориентировочная протяженность составит один километр. На формируемом участке площадью 3,5 гектара, ограниченном Проектируемыми проездами № 7104, 7116 и Москвой-рекой, планируется провести работы по берегоукреплению и созданию нового общественного пространства", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.На набережной обустроят рекреационные зоны, пространства для спорта и общественных мероприятий, а еще дорожки для прогулок и катания на велосипеде.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Ленинском проспекте планируют провести озеленение, высадив там липы и вязы.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в "СберСити" благоустроят набережную Москвы-реки

Ефимов: в "СберСити" проведут благоустройство набережной Москвы-реки

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Инвестор проведет благоустройство набережной Москвы-реки в районе "СберСити" в Рублево-Архангельском, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Набережная расположена рядом с Новорижским шоссе и станцией метро "Рублево-Архангельское", которая пока строится.
«
"Проектом предусмотрено комплексное благоустройство набережной Москвы-реки на территории СберСити в Рублево-Архангельском. Ее ориентировочная протяженность составит один километр. На формируемом участке площадью 3,5 гектара, ограниченном Проектируемыми проездами № 7104, 7116 и Москвой-рекой, планируется провести работы по берегоукреплению и созданию нового общественного пространства", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
На набережной обустроят рекреационные зоны, пространства для спорта и общественных мероприятий, а еще дорожки для прогулок и катания на велосипеде.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Ленинском проспекте планируют провести озеленение, высадив там липы и вязы.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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