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Ефимов: в "СберСити" благоустроят набережную Москвы-реки

Ефимов: в "СберСити" благоустроят набережную Москвы-реки - РИА Новости, 28.03.2025

Ефимов: в "СберСити" благоустроят набережную Москвы-реки

Инвестор проведет благоустройство набережной Москвы-реки в районе "СберСити" в Рублево-Архангельском, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:12:00+03:00

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2025-03-28T11:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Инвестор проведет благоустройство набережной Москвы-реки в районе "СберСити" в Рублево-Архангельском, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Набережная расположена рядом с Новорижским шоссе и станцией метро "Рублево-Архангельское", которая пока строится."Проектом предусмотрено комплексное благоустройство набережной Москвы-реки на территории СберСити в Рублево-Архангельском. Ее ориентировочная протяженность составит один километр. На формируемом участке площадью 3,5 гектара, ограниченном Проектируемыми проездами № 7104, 7116 и Москвой-рекой, планируется провести работы по берегоукреплению и созданию нового общественного пространства", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.На набережной обустроят рекреационные зоны, пространства для спорта и общественных мероприятий, а еще дорожки для прогулок и катания на велосипеде.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на Ленинском проспекте планируют провести озеленение, высадив там липы и вязы.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы