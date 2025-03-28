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Дрозденко доложил Путину о поддержке участников СВО в Ленинградской области - РИА Новости, 28.03.2025
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16:06 28.03.2025 (обновлено: 16:07 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/drozdenko-2007967683.html
Дрозденко доложил Путину о поддержке участников СВО в Ленинградской области
Дрозденко доложил Путину о поддержке участников СВО в Ленинградской области - РИА Новости, 28.03.2025
Дрозденко доложил Путину о поддержке участников СВО в Ленинградской области
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки участников СВО и их семей в регионе. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:06:00+03:00
2025-03-28T16:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
ленинградская область
александр дрозденко
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки участников СВО и их семей в регионе. "В Ленинградской области сегодня 84 региональных меры поддержки участников СВО, членов их семей и особенно детей. Это касается и обучения, и поступления в высшие учебные заведения, в техникумы. Мы даже выплачиваем специальную именную стипендию всем ребятам, чтобы их поддержать", - сказал Дрозденко на встрече с президентом. Он добавил, что всего на эти цели в регионе выделено 9,4 миллиарда рублей в 2024 году. Также Дрозденко подчеркнул, что в Ленобласти создан первый на Северо-Западе кластер комплексной реабилитации и адаптации участников СВО. "Он состоит из центра протезирования, центра реабилитации, специальных домов проживания – это тренировочные квартиры. Особенно для ребят, кто получил ранение, увечье, нужно восстанавливаться, и мы их обучаем даже пользоваться в квартирах всем необходимым. Это мастерские, классы для переобучения. Построили и ледовую арену, и бассейн", - добавил губернатор. Кроме того, регион помогает трудоустраиваться участникам СВО, получившим ранения. "Мы не только их обучаем специальности, мы договорились с работодателями, выплачиваем из бюджета субсидию 1 миллион на создание рабочего места. Там есть специфика: под каждое ранение свое рабочее место. Этот механизм работает: 873 ветерана уже трудоустроены", - заключил Дрозденко.
https://ria.ru/20250328/putin-2007965922.html
https://ria.ru/20250313/drozdenko-2004704729.html
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общество, россия, ленинградская область, александр дрозденко, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Владимир Путин
Дрозденко доложил Путину о поддержке участников СВО в Ленинградской области

Губернатор Ленобласти Дрозденко доложил Путину о мерах поддержки участников СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки участников СВО и их семей в регионе.
«
Ленинградской области сегодня 84 региональных меры поддержки участников СВО, членов их семей и особенно детей. Это касается и обучения, и поступления в высшие учебные заведения, в техникумы. Мы даже выплачиваем специальную именную стипендию всем ребятам, чтобы их поддержать", - сказал Дрозденко на встрече с президентом.
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Он добавил, что всего на эти цели в регионе выделено 9,4 миллиарда рублей в 2024 году.
Также Дрозденко подчеркнул, что в Ленобласти создан первый на Северо-Западе кластер комплексной реабилитации и адаптации участников СВО.
«
"Он состоит из центра протезирования, центра реабилитации, специальных домов проживания – это тренировочные квартиры. Особенно для ребят, кто получил ранение, увечье, нужно восстанавливаться, и мы их обучаем даже пользоваться в квартирах всем необходимым. Это мастерские, классы для переобучения. Построили и ледовую арену, и бассейн", - добавил губернатор.
Кроме того, регион помогает трудоустраиваться участникам СВО, получившим ранения. "Мы не только их обучаем специальности, мы договорились с работодателями, выплачиваем из бюджета субсидию 1 миллион на создание рабочего места. Там есть специфика: под каждое ранение свое рабочее место. Этот механизм работает: 873 ветерана уже трудоустроены", - заключил Дрозденко.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияЛенинградская областьАлександр ДрозденкоВладимир Путин
 
 
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