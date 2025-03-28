https://ria.ru/20250328/drozdenko-2007967683.html

Дрозденко доложил Путину о поддержке участников СВО в Ленинградской области

Дрозденко доложил Путину о поддержке участников СВО в Ленинградской области - РИА Новости, 28.03.2025

Дрозденко доложил Путину о поддержке участников СВО в Ленинградской области

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки участников СВО и их семей в регионе. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:06:00+03:00

2025-03-28T16:06:00+03:00

2025-03-28T16:07:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки участников СВО и их семей в регионе. "В Ленинградской области сегодня 84 региональных меры поддержки участников СВО, членов их семей и особенно детей. Это касается и обучения, и поступления в высшие учебные заведения, в техникумы. Мы даже выплачиваем специальную именную стипендию всем ребятам, чтобы их поддержать", - сказал Дрозденко на встрече с президентом. Он добавил, что всего на эти цели в регионе выделено 9,4 миллиарда рублей в 2024 году. Также Дрозденко подчеркнул, что в Ленобласти создан первый на Северо-Западе кластер комплексной реабилитации и адаптации участников СВО. "Он состоит из центра протезирования, центра реабилитации, специальных домов проживания – это тренировочные квартиры. Особенно для ребят, кто получил ранение, увечье, нужно восстанавливаться, и мы их обучаем даже пользоваться в квартирах всем необходимым. Это мастерские, классы для переобучения. Построили и ледовую арену, и бассейн", - добавил губернатор. Кроме того, регион помогает трудоустраиваться участникам СВО, получившим ранения. "Мы не только их обучаем специальности, мы договорились с работодателями, выплачиваем из бюджета субсидию 1 миллион на создание рабочего места. Там есть специфика: под каждое ранение свое рабочее место. Этот механизм работает: 873 ветерана уже трудоустроены", - заключил Дрозденко.

https://ria.ru/20250328/putin-2007965922.html

https://ria.ru/20250313/drozdenko-2004704729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, ленинградская область, александр дрозденко, владимир путин