Дрозденко доложил Путину о поддержке участников СВО в Ленинградской области
Губернатор Ленобласти Дрозденко доложил Путину о мерах поддержки участников СВО
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки участников СВО и их семей в регионе.
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"В Ленинградской области сегодня 84 региональных меры поддержки участников СВО, членов их семей и особенно детей. Это касается и обучения, и поступления в высшие учебные заведения, в техникумы. Мы даже выплачиваем специальную именную стипендию всем ребятам, чтобы их поддержать", - сказал Дрозденко на встрече с президентом.
Он добавил, что всего на эти цели в регионе выделено 9,4 миллиарда рублей в 2024 году.
Также Дрозденко подчеркнул, что в Ленобласти создан первый на Северо-Западе кластер комплексной реабилитации и адаптации участников СВО.
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"Он состоит из центра протезирования, центра реабилитации, специальных домов проживания – это тренировочные квартиры. Особенно для ребят, кто получил ранение, увечье, нужно восстанавливаться, и мы их обучаем даже пользоваться в квартирах всем необходимым. Это мастерские, классы для переобучения. Построили и ледовую арену, и бассейн", - добавил губернатор.
Кроме того, регион помогает трудоустраиваться участникам СВО, получившим ранения. "Мы не только их обучаем специальности, мы договорились с работодателями, выплачиваем из бюджета субсидию 1 миллион на создание рабочего места. Там есть специфика: под каждое ранение свое рабочее место. Этот механизм работает: 873 ветерана уже трудоустроены", - заключил Дрозденко.