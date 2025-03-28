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В ДНР при атаке украинского дрона на автомобиль пострадал мужчина - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:40 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/dron-2008051172.html
В ДНР при атаке украинского дрона на автомобиль пострадал мужчина
В ДНР при атаке украинского дрона на автомобиль пострадал мужчина - РИА Новости, 28.03.2025
В ДНР при атаке украинского дрона на автомобиль пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника-камикадзе ВСУ на автомобиль на автодороге Ясиноватая-Донецк, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T21:40:00+03:00
2025-03-28T21:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника-камикадзе ВСУ на автомобиль на автодороге Ясиноватая-Донецк, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Ясиноватая-Донецк при атаке БПЛА-камикадзе ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на автомобиль пострадал мужчина 1984 года рождения. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. По данным Пушилина, также из-за атаки ВСУ повреждения получили жилое домостроение, линия электропередачи, два промышленных объекта и четыре автомобиля. "Со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В ДНР при атаке украинского дрона на автомобиль пострадал мужчина

Пушилин: на трассе Ясиноватая-Донецк при атаке дрона на машину пострадал мужчина

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника-камикадзе ВСУ на автомобиль на автодороге Ясиноватая-Донецк, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Ясиноватая-Донецк при атаке БПЛА-камикадзе ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на автомобиль пострадал мужчина 1984 года рождения. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.
По данным Пушилина, также из-за атаки ВСУ повреждения получили жилое домостроение, линия электропередачи, два промышленных объекта и четыре автомобиля.
"Со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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