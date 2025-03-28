https://ria.ru/20250328/dron-2008051172.html

В ДНР при атаке украинского дрона на автомобиль пострадал мужчина

В ДНР при атаке украинского дрона на автомобиль пострадал мужчина - РИА Новости, 28.03.2025

В ДНР при атаке украинского дрона на автомобиль пострадал мужчина

Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника-камикадзе ВСУ на автомобиль на автодороге Ясиноватая-Донецк, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T21:40:00+03:00

2025-03-28T21:40:00+03:00

2025-03-28T21:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg

ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника-камикадзе ВСУ на автомобиль на автодороге Ясиноватая-Донецк, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Ясиноватая-Донецк при атаке БПЛА-камикадзе ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на автомобиль пострадал мужчина 1984 года рождения. Ему оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона. По данным Пушилина, также из-за атаки ВСУ повреждения получили жилое домостроение, линия электропередачи, два промышленных объекта и четыре автомобиля. "Со стороны ВФУ совершены более 10 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА", - добавил Пушилин.

https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины