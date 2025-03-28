https://ria.ru/20250328/dokumenty-2008061766.html

В Британии нашли секретные документы, вывалившиеся из мусорного пакета

В Британии нашли секретные документы, вывалившиеся из мусорного пакета - РИА Новости, 28.03.2025

В Британии нашли секретные документы, вывалившиеся из мусорного пакета

Министерство обороны Великобритании открыло срочное расследование после того, как секретные военные документы были обнаружены на улице в городе... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T23:30:00+03:00

2025-03-28T23:30:00+03:00

2025-03-28T23:30:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министерство обороны Великобритании открыло срочное расследование после того, как секретные военные документы были обнаружены на улице в городе Ньюкастл-апон-Тайн, сообщило издание Daily Mail. По данным газеты, документы, помеченные "официально - секретно", обнаружены на улице 16 марта. Бумаги "вываливались из черного мусорного пакета", как пишет издание. "Министерство обороны Великобритании открыло срочное расследование после того, как бумаги с секретными военными данными были обнаружены в Ньюкастле-апон-Тайн, они валялись на улице", - отмечает издание. По данным издания, в документах содержалась информация о рангах военных, адресах электронной почты, данные о выдаче оружия и информация о доступе к военным объектам. Отмечается, что бумаги предположительно относятся к военным частям, располагавшимся в бараках гарнизона Гаррисона, который находится в графстве Северный Йоркшир на севере Англии.

https://ria.ru/20250322/chesotka-2006718143.html

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