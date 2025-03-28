https://ria.ru/20250328/dogovorennosti-2007830158.html

Путин рассказал о достигнутых с Украиной договоренностях в Стамбуле

Путин рассказал о достигнутых с Украиной договоренностях в Стамбуле - РИА Новости, 28.03.2025

Путин рассказал о достигнутых с Украиной договоренностях в Стамбуле

На переговорах в Стамбуле в 2022 году РФ достигла договоренностей с Украиной даже по вопросам демилитаризации и денацификации, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T00:57:00+03:00

2025-03-28T00:57:00+03:00

2025-03-28T00:58:00+03:00

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россия

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. На переговорах в Стамбуле в 2022 году РФ достигла договоренностей с Украиной даже по вопросам демилитаризации и денацификации, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во время рабочей поездки в Мурманск пообщался с моряками, они задали ему вопрос о ходе спецоперации. "Мы же достигли договоренностей с Украиной, когда переговоры шли в Стамбуле. Кстати говоря, договорились и по тем вопросам, которые очень часто сейчас задаются и трактуются как невозможные к разрешению, - по вопросам денацификации и демилитаризации", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241216/peregovory-1989410822.html

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стамбул, россия, украина, владимир путин