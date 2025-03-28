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Путин рассказал о достигнутых с Украиной договоренностях в Стамбуле - РИА Новости, 28.03.2025
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00:57 28.03.2025 (обновлено: 00:58 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/dogovorennosti-2007830158.html
Путин рассказал о достигнутых с Украиной договоренностях в Стамбуле
Путин рассказал о достигнутых с Украиной договоренностях в Стамбуле - РИА Новости, 28.03.2025
Путин рассказал о достигнутых с Украиной договоренностях в Стамбуле
На переговорах в Стамбуле в 2022 году РФ достигла договоренностей с Украиной даже по вопросам демилитаризации и денацификации, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:57:00+03:00
2025-03-28T00:58:00+03:00
стамбул
россия
украина
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. На переговорах в Стамбуле в 2022 году РФ достигла договоренностей с Украиной даже по вопросам демилитаризации и денацификации, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во время рабочей поездки в Мурманск пообщался с моряками, они задали ему вопрос о ходе спецоперации. "Мы же достигли договоренностей с Украиной, когда переговоры шли в Стамбуле. Кстати говоря, договорились и по тем вопросам, которые очень часто сейчас задаются и трактуются как невозможные к разрешению, - по вопросам денацификации и демилитаризации", - сказал Путин.
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стамбул, россия, украина, владимир путин
Стамбул, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин рассказал о достигнутых с Украиной договоренностях в Стамбуле

Путин: на переговорах в Стамбуле РФ и Украина договорились о демилитаризации

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск. Архивное фото
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. На переговорах в Стамбуле в 2022 году РФ достигла договоренностей с Украиной даже по вопросам демилитаризации и денацификации, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во время рабочей поездки в Мурманск пообщался с моряками, они задали ему вопрос о ходе спецоперации.
"Мы же достигли договоренностей с Украиной, когда переговоры шли в Стамбуле. Кстати говоря, договорились и по тем вопросам, которые очень часто сейчас задаются и трактуются как невозможные к разрешению, - по вопросам денацификации и демилитаризации", - сказал Путин.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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СтамбулРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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