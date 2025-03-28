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В Саратовской области после атаки БПЛА никто не пострадал

В Саратовской области после атаки БПЛА никто не пострадал - РИА Новости, 28.03.2025

В Саратовской области после атаки БПЛА никто не пострадал

Пострадавших и повреждений гражданских объектов в Саратовской области, где были сбиты беспилотники, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T07:52:00+03:00

2025-03-28T07:52:00+03:00

2025-03-28T07:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

саратовская область

роман бусаргин

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пострадавших и повреждений гражданских объектов в Саратовской области, где были сбиты беспилотники, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее Минобороны информировало, что ПВО ночью сбила над Саратовской областью 19 БПЛА. "На территории Саратовской области ликвидированы БПЛА. Слова благодарности нашим военнослужащим. Предварительно, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250328/bespilotniki-2007853177.html

саратовская область

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происшествия, саратовская область, роман бусаргин