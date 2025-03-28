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В Саратовской области после атаки БПЛА никто не пострадал - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 28.03.2025 (обновлено: 07:56 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/busargin-2007854669.html
В Саратовской области после атаки БПЛА никто не пострадал
В Саратовской области после атаки БПЛА никто не пострадал - РИА Новости, 28.03.2025
В Саратовской области после атаки БПЛА никто не пострадал
Пострадавших и повреждений гражданских объектов в Саратовской области, где были сбиты беспилотники, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T07:52:00+03:00
2025-03-28T07:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
саратовская область
роман бусаргин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пострадавших и повреждений гражданских объектов в Саратовской области, где были сбиты беспилотники, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее Минобороны информировало, что ПВО ночью сбила над Саратовской областью 19 БПЛА. "На территории Саратовской области ликвидированы БПЛА. Слова благодарности нашим военнослужащим. Предварительно, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250328/bespilotniki-2007853177.html
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происшествия, саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратовская область, Роман Бусаргин
В Саратовской области после атаки БПЛА никто не пострадал

Бусаргин: пострадавших и повреждений после атаки БПЛА в Саратовской области нет

© РИА Новости / Андрей Васильев | Перейти в медиабанкВид на город Энгельс
Вид на город Энгельс - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Андрей Васильев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пострадавших и повреждений гражданских объектов в Саратовской области, где были сбиты беспилотники, предварительно, нет, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Ранее Минобороны информировало, что ПВО ночью сбила над Саратовской областью 19 БПЛА.
"На территории Саратовской области ликвидированы БПЛА. Слова благодарности нашим военнослужащим. Предварительно, пострадавших и повреждений гражданских объектов нет", - написал Бусаргин в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
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