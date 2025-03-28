https://ria.ru/20250328/britaniya-2007835488.html

Король Британии Карл III отменил встречи из-за побочных эффектов от лечения

Король Британии Карл III отменил встречи из-за побочных эффектов от лечения - РИА Новости, 28.03.2025

Король Британии Карл III отменил встречи из-за побочных эффектов от лечения

Король Великобритании Карл III отменил мероприятия в пятницу из-за побочных эффектов от лечения рака, сообщил Букингемский дворец. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T02:18:00+03:00

2025-03-28T02:18:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Король Великобритании Карл III отменил мероприятия в пятницу из-за побочных эффектов от лечения рака, сообщил Букингемский дворец. "После запланированного и продолжающегося лечения от рака в четверг утром король испытал временные побочные эффекты, которые потребовали короткого периода наблюдения в больнице… В качестве меры предосторожности, по совету врача, завтрашняя дневная программа также будет перенесена", - говорится в заявлении, которое цитирует телеканал Sky News. Отмечается, что король уже вернулся в свою вестминстерскую резиденцию Кларенс-Хаус. Букингемский дворец в феврале 2024 года сообщил, что у Карла III выявили рак, не уточнив, какой орган подвергся болезни. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. В конце апреля монарх вернулся к общественным обязанностям на фоне улучшения здоровья.

https://ria.ru/20250309/tramp-2003913269.html

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в мире, великобритания, карл iii