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Король Британии Карл III отменил встречи из-за побочных эффектов от лечения
Король Британии Карл III отменил встречи из-за побочных эффектов от лечения - РИА Новости, 28.03.2025
Король Британии Карл III отменил встречи из-за побочных эффектов от лечения
Король Великобритании Карл III отменил мероприятия в пятницу из-за побочных эффектов от лечения рака, сообщил Букингемский дворец. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:18:00+03:00
2025-03-28T02:18:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Король Великобритании Карл III отменил мероприятия в пятницу из-за побочных эффектов от лечения рака, сообщил Букингемский дворец. "После запланированного и продолжающегося лечения от рака в четверг утром король испытал временные побочные эффекты, которые потребовали короткого периода наблюдения в больнице… В качестве меры предосторожности, по совету врача, завтрашняя дневная программа также будет перенесена", - говорится в заявлении, которое цитирует телеканал Sky News. Отмечается, что король уже вернулся в свою вестминстерскую резиденцию Кларенс-Хаус. Букингемский дворец в феврале 2024 года сообщил, что у Карла III выявили рак, не уточнив, какой орган подвергся болезни. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. В конце апреля монарх вернулся к общественным обязанностям на фоне улучшения здоровья.
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в мире, великобритания, карл iii
В мире, Великобритания, Карл III
Король Британии Карл III отменил встречи из-за побочных эффектов от лечения
Король Британии Карл III отменил встречи из-за побочных эффектов от лечения рака