https://ria.ru/20250328/brazilija-2008058180.html

В Бразилии закрыли дело против Болсонару

В Бразилии закрыли дело против Болсонару - РИА Новости, 28.03.2025

В Бразилии закрыли дело против Болсонару

Судья Верховного федерального суда Бразилии поддержал предложение прокуратуры о закрытии расследования против экс-президента страны Жаира Болсонару по делу о... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T22:53:00+03:00

2025-03-28T22:53:00+03:00

2025-03-28T22:53:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мар - РИА Новости. Судья Верховного федерального суда Бразилии поддержал предложение прокуратуры о закрытии расследования против экс-президента страны Жаира Болсонару по делу о мошенничестве с сертификатами о вакцинации, сообщил новостной портал G1. "Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис закрыл в эту пятницу расследование против бывшего президента Жаира Болсонару по обвинению в предполагаемом участии в схеме по мошенничеству с сертификатами о вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении. Накануне Генпрокурор Бразилии попросил закрыть дело против Болсонару из-за отсутствия доказательств его вины. Год назад полиция Бразилии предъявила обвинения Болсонару в фальсификации данных о вакцинации от COVID-19 в своей карте. Приближенные экс-президента якобы внесли в базу данных минздрава сведения о наличии у политика прививки, которые затем были удалены. Вакцинация требовалась Болсонару для поездки в США. Экс-президент был ярым противником вакцинации от COVID-19 и называл эту болезнь "небольшим гриппом".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бразилия, сша, жаир болсонару