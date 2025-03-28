В Бразилии закрыли дело против Болсонару
ВС Бразилии закрыл дело о мошенничестве против экс-президента Болсонару
© AP Photo / Leo CorreaЖаир Болсонару
© AP Photo / Leo Correa
Жаир Болсонару. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мар - РИА Новости. Судья Верховного федерального суда Бразилии поддержал предложение прокуратуры о закрытии расследования против экс-президента страны Жаира Болсонару по делу о мошенничестве с сертификатами о вакцинации, сообщил новостной портал G1.
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"Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис закрыл в эту пятницу расследование против бывшего президента Жаира Болсонару по обвинению в предполагаемом участии в схеме по мошенничеству с сертификатами о вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении.
Накануне Генпрокурор Бразилии попросил закрыть дело против Болсонару из-за отсутствия доказательств его вины.
Год назад полиция Бразилии предъявила обвинения Болсонару в фальсификации данных о вакцинации от COVID-19 в своей карте. Приближенные экс-президента якобы внесли в базу данных минздрава сведения о наличии у политика прививки, которые затем были удалены. Вакцинация требовалась Болсонару для поездки в США.
Экс-президент был ярым противником вакцинации от COVID-19 и называл эту болезнь "небольшим гриппом".
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