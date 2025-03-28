https://ria.ru/20250328/banki-2007903693.html

В Таиланде банки предоставляют услуги в ограниченном режиме

В Таиланде банки предоставляют услуги в ограниченном режиме - РИА Новости, 28.03.2025

В Таиланде банки предоставляют услуги в ограниченном режиме

Услуги финансовых учреждений Таиланда предоставляются в ограниченном порядке после мощного землетрясения в Мьянме, сообщил центробанк Таиланда на своей странице РИА Новости, 28.03.2025

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2025-03-28T12:11:00+03:00

2025-03-28T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Услуги финансовых учреждений Таиланда предоставляются в ограниченном порядке после мощного землетрясения в Мьянме, сообщил центробанк Таиланда на своей странице в социальной сети Facebook*."Услуги финансовых учреждений предоставляются в ограниченном режиме", - сообщили в центральном банке страны. При этом отмечается, что платежные системы Таиланда продолжают работать в обычном режиме. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда. Телеканал Thai PBS сообщил об одном погибшем в результате обрушения здания в Бангкоке.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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