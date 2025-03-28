https://ria.ru/20250328/bangkok-2007921920.html

В Бангкоке при землетрясении погибли три человека

В Бангкоке при землетрясении погибли три человека - РИА Новости, 28.03.2025

В Бангкоке при землетрясении погибли три человека

Число погибших в Бангкоке из-за землетрясения в Мьянме возросло до трех, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на губернатора таиландской столицы Чачачарта... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:22:00+03:00

2025-03-28T13:22:00+03:00

2025-03-28T13:32:00+03:00

в мире

бангкок

землетрясение в мьянме и таиланде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007924544_0:0:2244:1263_1920x0_80_0_0_a4e1fc1ad270c69ce0b3ae7c21c619a9.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Число погибших в Бангкоке из-за землетрясения в Мьянме возросло до трех, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на губернатора таиландской столицы Чачачарта Ситтипхана.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на аварийную службу сообщало, что при обрушении здания в Бангкоке погибло два человека."Губернатор Бангкока подтвердил гибель трех человек в столице Таиланда в результате разрушений, вызванных мощным землетрясением в соседней Мьянме", - пишет агентство.По его данным, Чачачарт Ситтипхан предостерег население от возможных афтершоков и призвал сохранять спокойствие, поскольку ситуация в целом находится под контролем.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда.

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007911300.html

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бангкок, землетрясение в мьянме и таиланде